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婁峻碩「男上女下」床戰校花！愛妻冷回「9字」糗了

婁峻碩邀《夏日的檸檬草》鄭芯恩合體。（伊弗龐金有限公司 X 想不到音樂工作室提供）婁峻碩邀《夏日的檸檬草》鄭芯恩合體。（伊弗龐金有限公司 X 想不到音樂工作室提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕婁峻碩打造分手情歌〈鑰匙還你〉，近期戲胞發達的他把MV變成《夏日的檸檬草》番外篇，邀來劇中「校花鼓手」鄭芯恩「再續前緣」，延續「柚子」與「星卉學姐」重逢的感情支線，扮演情侶的兩人在MV中大玩「男上女下」、十指緊扣親密微床戲，沒想到意外釣出老婆焦凡凡點評：「床戲太保守不夠激烈！」

相關新聞：婁峻碩拍MV超霸氣 預告為老婆推新歌

〈鑰匙還你〉找來音樂拍檔派偉俊打造Z世代分手情歌，歌詞「我把你家的鑰匙還你，但我心得帶走」切中「要害」引發歌迷集體共鳴，MV一上線不到24小時就塞進千則留言「蓋樓」分享分手之痛，婁峻碩坦承當初是以學生時期曾談過的一段分手戀情為靈感而寫，「那段感情談到最後發現對方很冷淡卻隻字不提分手，直到我當壞人主動提出才結束。」

婁峻碩邀《夏日的檸檬草》鄭芯恩合體。（伊弗龐金有限公司 X 想不到音樂工作室提供）婁峻碩邀《夏日的檸檬草》鄭芯恩合體。（伊弗龐金有限公司 X 想不到音樂工作室提供）

MV力邀自己主演電影《夏日的檸檬草》中與他有一段曖昧情愫的「學姐」鄭芯恩跨刀，兩人在導演的安排下譜出戀情，儘管搭配歌詞意境最終還是走向分手一途，但延續先前電影中的情愫仍擦出滿滿火花，MV跳脫原本校園純情故事篇章，加上戀人之間的親密互動「微床戲」，改以「輔導級」的劇情呈現；只見婁峻碩與鄭芯恩在MV中躺大腿、相互依偎，兩人還在床上十指緊扣耳鬢、廝磨呈現，讓人臉紅心跳。

婁峻碩邀《夏日的檸檬草》鄭芯恩合體。（伊弗龐金有限公司 X 想不到音樂工作室提供）婁峻碩邀《夏日的檸檬草》鄭芯恩合體。（伊弗龐金有限公司 X 想不到音樂工作室提供）

婁峻碩到開拍現場才知道有「床戲」，由於沒有時間醞釀情緒，加上礙於「人夫」身分，一開始拍攝時內心「卡卡的」，幸好鄭芯恩輔助他進入狀況，「學姐本來就演技在線，無論開心、甜蜜亦或是分手哭戲都很專業，可以秒落淚的功力超強！」被問到焦凡凡看完後的反應，婁峻碩笑說：「她竟然說我的床戲太保守了，跟學姊的互動應該更火熱激烈一點，而且還發現我演的綁手綁腳的，還說我應該要更投入一點！」

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