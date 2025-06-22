《色戒》七分鐘激戰震撼影壇 湯唯一句話回應真槍實彈傳聞！

李安導演《色，戒》床戲常引起討論。（資料照；CATCHPLAY+提供）

〔記者胡御柔／台北報導〕經典情慾電影《色，戒》自上映以來話題不斷，不僅捧紅女主角湯唯，讓她以該片獲得第44屆金馬獎最佳新演員獎，片中與梁朝偉大膽演出的七分鐘激情床戲，也成為影史難忘橋段，時至今日仍經常引發熱議。許多觀眾看完片段後臉紅心跳，紛紛好奇：「兩人到底有沒有真槍實彈？」

對此，湯唯曾大方回應：「電影中我們只是做了生孩子時該做的事情而已。」她不僅沒有避談，反而大讚梁朝偉的敬業與專業，表示他全程親自上陣、沒有使用替身，連拍攝中的技巧掌握都非常成熟。

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據悉，導演李安在開拍前原本為梁朝偉安排了替身，考量其影帝身分以及尺度問題，想讓他有更多選擇。不料梁朝偉堅決拒絕，認為「身為演員，必須敬業，這場戲我來自己演。」最終拍攝過程中，有一場鏡頭因不斷NG，李安做出「清場」決定，現場僅留下導演與攝影師，湯唯與梁朝偉則完全親自上陣、無任何替身，展現極高專業度。

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