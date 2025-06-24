林妍霏發文重搥賀瓏 「你嫌天殘太胖 你X不下去」

〔記者王靖惟／台北報導〕喜劇演員賀瓏日前被網友直擊，與《賀瓏夜夜秀》女主持人、同為薩泰爾娛樂的女同事Albee牽手現身日本大阪梅田藍天大樓觀景台，宛如熱戀情侶，隨即賀瓏所屬經紀公司薩泰爾突發聲明，證實「賀瓏已與公司結束合作關係」，而同日賀瓏發布聲明，內容提及確實為天殘的前男友，但已於4月6日和平分手，無關第三者。

天殘好友林妍霏IG發文，抨擊賀瓏。

但賀瓏短短時間與Albee曖昧升溫，網友紛紛討論是否有移情別戀的可能時，天殘好友林妍霏24日發文指控賀瓏，「天殘死後一週，你開始帶著新歡到喜劇俱樂部」、「你跟其他喜劇同行說，你會喜歡上別人，是因為天殘太胖了你X不下去」

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天殘好友林妍霏IG發文，並指出天殘說過與賀瓏曾有個孩子。（圖擷取自林妍霏IG）

林妍霏IG發文指控賀瓏「她哭著告訴我，你們之間有過一個孩子，但你希望她拿掉，你載她到婦產科，讓她一個人進去，因為你怕被拍到」、「在她最痛的那幾天，你連一次都沒有去看過她」

她並表示「天殘死後一週，你開始帶著新歡到喜劇俱樂部，這個，我可以忍，但你跟其他喜劇同行說，你會喜歡上別人，是因為天殘太胖了你X不下去，這個，我不能忍」

內文並沒有明確指出新歡是誰，但文章一出，引發網友沸騰瘋狂討論，至今賀瓏尚無針對此po文回應。

林妍霏IG全文

給賀瓏

感情的事，一直以來都只有當事者清楚

所以在天殘過世的這段時間，我都沒有發言

但是看到你在明知道有紙本遺書的情況之下

卻選擇公開天殘私人帳號裡

用來安慰親友的貼文自保

令人遺憾

天殘離世的前幾天，我有和她見面

她哭著告訴我，你們之間有過一個孩子

但你希望她拿掉

你載她到婦產科，讓她一個人進去，因為你怕被拍到

我問她為什麼不告訴我？

她說因為肚子太痛，只能躺在床上

血流到尿布也接不住，小腿上也都是血

她說你工作太忙，沒辦法去她家

在她最痛的那幾天，你連一次都沒有去看過她

天殘哭的那個畫面，是我一輩子的痛

天殘死後一週，你開始帶著新歡到喜劇俱樂部

這個，我可以忍

但你跟其他喜劇同行說

你會喜歡上別人，是因為天殘太胖了你幹不下去

這個，我不能忍

我們這些喜劇圈的朋友，從一開始，到你發文之前

都在等你真心地跟我們對談

一起面對、處理這個傷痛

我們都知道，你也不好受

但你卻一直避重就輕，最後選擇公開私人遺書，傷害親友

天殘是我像家人一般珍貴的朋友

請你不要再混淆視聽

讓逝者安息，謝謝

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