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娛樂 電影

林柏宏捲父親欠債風波！被爆走紅忘恩負義 四叔出面這樣說

〔記者鍾志均／台北報導〕林柏宏出道以來形象正面，沒想到今（24）爆出捲入父親欠債親兄弟風波。林柏宏被爆出走紅後忘恩負義，為金錢跟親戚撕破臉；林柏宏的四叔稍早出面說明，形容林柏宏父親是惡劣大騙子，又說林柏宏態度差，不知感恩，家醜正式公諸於世。對此，林柏宏方面目前暫未回應。

林柏宏四叔提到，自己是首位受害者，「公司83年結束營業，但他（林柏宏爸爸）不繳利息，逼得我自己要繳，繳到84年9月把房子賣掉」，強調幫他繳的利息，本金和賺的錢全都借去，都沒還，怒批他是大騙子，只會騙兄弟，不敢去外面騙外面的人（朋友），強調「我父親在世就講過，在外面這樣，早就要被人怎麼了。」

林柏宏捲入父親欠債風波。（資料照，記者胡舜翔攝）林柏宏捲入父親欠債風波。（資料照，記者胡舜翔攝）

四叔痛批對方（林柏宏爸爸）需要錢就來借，說孩子需要生活費，因此借給他450萬，包括200萬當孩子生活費，250萬去投資，「結果進去他們口袋就拿不回來了。」

去年10月起，林柏宏四叔和林柏宏爸爸說好，每個月還5000元，但之前借的錢通通沒還，對此切心；林柏宏父母則表示，兄弟間的債務是多年前的事，沒寫借條，加上已過法律追溯期，讓四叔氣得說：「兄弟朋友本來就沒有在寫借據的！」

問到希望林柏宏能為此事做什麼？四叔無奈表示，「主要是他（林柏宏）對我二哥的態度，他是一個曾經照顧過他的人，但不知感恩，在他需要的時候，幫他註冊，買新摩托車，找他來家裡住也沒拿過房租」，表示林柏宏態度有點像在對二哥洗臉，看不過去才搜集資料爆料。對此，林柏宏方面目前暫未回應。

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