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娛樂 最新消息

婁峻碩拍MV超霸氣 預告為老婆推新歌

婁峻碩（右）與殷振豪出席金狼獎活動，擔任活動大使。（記者陳奕全攝）婁峻碩（右）與殷振豪出席金狼獎活動，擔任活動大使。（記者陳奕全攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕婁峻碩昨天出席金狼獎活動，受訪分享婚後心情，與老婆大人焦凡凡都回歸工作狀態，他預告老婆將推出新歌，由他當老闆負責出錢，霸氣喊：「以作品好為主。」放話預算無上限。

婁峻碩擔任活動大使，力挺「MV新狼潮2025」，本週末連續3天在華山1914文化創意產業園區登場，邀請所有MV創作者、愛好者，甚至從未深入接觸MV的人，一起感受影像與音樂交織的魅力與樂趣。

至於未來是否有導演夢？婁峻碩表示：「一步一步來，現在專注在歌手跟演員上，更精進自己才能達成，當導演不是那麼容易！」在旁的殷振豪聽了苦笑：「當導演真的不容易，很多成本要自己吸收，有時候會因氣候、時間因素，拍攝太需要精準，MV只能在一到兩天內完成，盡可能不讓這些事情發生。」

婁峻碩對於MV作品非常要求，曾斥資台幣200萬拍攝團體MV，「我自己喜歡花錢拍MV，我蠻注重的，對音樂作品很有幫助。」

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