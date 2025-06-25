震撼彈！國分太一違紀 TOKIO成軍31年宣布解散

松岡昌宏（左起）、城島茂、國分太一共組的「TOKIO」成軍31年正式劃下句點。（翻攝自X）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本STARTO娛樂男團TOKIO成軍31年，豈料成員國分太一近日爆出重大違紀行為，今（25）稍早官網宣布團體正式解散，感謝支持多年的粉絲。

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TOKIO目前現任成員有城島茂、松岡昌宏、國分太一，團體官網發布「解散消息」，加上國分太一個人重大，表示萬分抱歉，加上活動難獲外界繼續支持，決定在今天劃下句點。

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成員國分太一自20日宣布無限期停止活動，深刻反省，然而本人沒開記者會面對媒體和大眾，遭日網罵翻，酸他是「落跑大王」，且日媒引述知情人士說法，踢爆國分太一是雙面人，表面是好好先生，結果私下多次向《鐵腕DASH》女性工作人員要露骨照，自己也發送猥褻照，行為震驚粉絲。

TOKIO今發聲明宣布團體解散。（翻攝自官網）

公司透露TOKIO解散理由，表示成員間已達成共識，覺得很難再以「TOKIO」身分繼續活動，決定解散謝罪。

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