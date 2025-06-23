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命理師早看出賀瓏桃花劫 預言：容易遇上問題

喜劇演員賀瓏（左）先前被拍到與正妹同事Albee同遊日本大阪。（翻攝自IG）喜劇演員賀瓏（左）先前被拍到與正妹同事Albee同遊日本大阪。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕喜劇演員賀瓏先前被拍到與正妹同事Albee同遊日本大阪，且在觀景台互動親密、牽手自拍，兩人感情似乎非常親密。今（23）賀瓏所屬經紀公司薩泰爾娛樂發出聲明宣布終止合約，賀瓏本人也表示，昨日被告知此事，並坦承已故喜劇演員天殘是他的前女友，兩人於4月6日分手。消息傳出，網友立刻挖出過去命理師簡少年與白瑜上《賀瓏夜夜秀》時，就曾經提醒他容易遇上桃花劫。

命理師簡少年2年前就提醒賀瓏會遇到桃花劫。（翻攝自臉書）命理師簡少年2年前就提醒賀瓏會遇到桃花劫。（翻攝自臉書）

相關新聞：神秘信件曝光 賀瓏4月遭天殘「狠甩耳光分手」

2年前賀瓏邀請占星家白瑜及命理師簡少年上他所主持的《賀瓏夜夜秀》，當時兩人針對他的運勢剖析，直言將遇桃花劫。簡少年當時說：「容易跟工作上的正妹同事出現問題，但是過了這個桃花劫之後就蒸蒸日上」。簡少年也從賀瓏的面向與八字指出，由於眉毛運將逐漸開展，工作運勢將提升。

占星家白瑜指出，賀瓏頗受女性及媽媽族群喜愛。（翻攝自臉書）占星家白瑜指出，賀瓏頗受女性及媽媽族群喜愛。（翻攝自臉書）

占星家白瑜則從命盤分析，認為賀瓏是天生的主持人，女性、媽媽族群會特別喜歡他，不過，白瑜也提醒，面對桃花能量，賀瓏應該更謹慎處理人際關係。如今賀瓏與薩泰爾說掰掰，彷彿印證了當年命理師與占星家的預言。

☆民俗說法僅供參考☆

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