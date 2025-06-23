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「開除我你還剩誰？」 賀瓏昔日玩笑話如今真應驗

賀瓏3年前在《炎上BURN》擔任愛莉莎莎場次嘉賓時曾嗆聲：開除我啊。（翻攝自臉書）賀瓏3年前在《炎上BURN》擔任愛莉莎莎場次嘉賓時曾嗆聲：開除我啊。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕喜劇演員賀瓏近日與正妹女同事Albee被拍到同遊日本，今（23）日遭所屬經紀公司薩泰爾娛樂發出聲明宣告雙方終止合約，賀瓏承認此消息，並坦承已故喜劇演員天殘是他的前女友。消息傳出後，網友扒出他過去節目上曾說過：「開除我啊，你還剩誰啊」，沒想到竟然成真。

賀瓏曾嗆聲博恩：「閉嘴啦！你難笑又愛哭」。（翻攝自臉書）賀瓏曾嗆聲博恩：「閉嘴啦！你難笑又愛哭」。（翻攝自臉書）

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薩泰爾娛樂今發出聲明，「薩泰爾娛樂股份有限公司與簽約藝人賀瓏因理念不合，即日起終止雙方經紀合約。為免疑義，特此聲明。」網友挖出賀瓏3年前上喜劇節目《炎上BURN》擔任網紅愛莉莎莎場次的嘉賓，當時他除了在台上狂虧愛莉莎莎之外，還當著薩泰爾旗下員工喬瑟夫、酸酸、Jim面前說「今天薩泰爾系統，只差最難笑的沒上台。」鏡頭轉向台下的博恩，博恩則緩頰「不要再欺負馬克了」，賀瓏立刻回嗆：「閉嘴啦！你難笑又愛哭」，博恩回擊：「不要脫稿！」並飆了一句髒話。

被提醒不要脫稿的賀瓏仍繼續嗆聲：「開除我啊！你還剩誰啊！」如今賀瓏果真與薩泰爾終止合約，只能說當年的賀瓏太神準。

薩泰爾娛樂發出聲明宣告與賀瓏終止合約。（翻攝自Threads）薩泰爾娛樂發出聲明宣告與賀瓏終止合約。（翻攝自Threads）

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