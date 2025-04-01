吳婉君遭家暴前經紀人揭近況 金鐘女星被打喊到聲嘶力竭

孫鵬（右起）、范瑞君與游安順出席《九如一家人》媒體茶敘。（記者潘少棠攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕大愛台全新家庭療癒劇《九如一家人》由黃鐙輝、李杏主演，兩人飾演夫妻，成立「螢火蟲家族」，攜手幫助更生人回歸家庭，飾演更生人的卡司陣容強大包括蔡昌憲、黃冠智、李運慶、高山峰、吳鈴山、吳政迪、林承鴻、李宛旂、游小白等。「大哥專業戶」孫鵬飾演洗白的老大，今（1）與游安順、范瑞君出席媒體茶敘。

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游安順跟范瑞君劇中飾演黃鐙輝父母，兩位金鐘獎得主對起戲來火花四射，范瑞君回憶家暴戲碼，笑說在片場喊到聲嘶力竭，游安順打到精疲力盡，「我們兩個在地上爬來爬去、追來追去，休息的時候兩個人都在喘。」游安順也苦笑險被黃鐙輝掐到窒息，就像擂台上已經拍手喊停了還不放。

游安順跟范瑞君苦笑家暴戲打到精疲力盡。（記者潘少棠攝）

《九如一家人》也有繼親關係的劇情，呈現是不是血緣關係不重要，情感才是一家人最重要的元素。劇中黃鐙輝為了幫更生人，請范瑞君顧豆花店，范瑞君說她演的媽媽很有趣，黃鐙輝跟李杏在家經常吵架，她最常跟媳婦李杏說的就是「若不合就離一離啦」。

而男星趙駿亞近來傳施暴，該劇製作人李湧是吳婉君的前經紀人，李湧透露吳婉君需要休息，身心都受到傷害。范瑞君也透露自己正寫到家暴劇本，趙駿亞家暴爆出後才會發文抒發，「突然心有戚戚焉，一旦突破理性規範就會順手 （家暴），遇到一次最好就放下。」

孫鵬成樂當「大哥專業戶」，不擔心被定型。（記者潘少棠攝）

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而孫鵬不論在電視電影都成了「大哥專業戶」，他說演戲快四十年了，從來不擔心被定型，「可以接重複的角色，對演員是一個福氣，演大哥以後人家就不找你演大哥，那也是一種否定。」孫鵬也說看完劇本覺得他飾演的「雄哥」，是要讓看戲的年輕人或家人了解，選擇工作時要慎選老闆「眼見不為憑，還是要觀察職場老闆，從小地方就能看到事情真假」。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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