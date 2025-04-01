孫安佐「當兵拿真槍」直喊過癮！孫鵬吐兒子入伍性格變了

游安順、范瑞君、孫鵬出席大愛家庭寫實療癒戲《九如一家人》記者會。（記者潘少棠攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕孫鵬、狄鶯獨子孫安佐去年底入伍服役，據悉他在軍中不論打靶成績、體能都是營隊裡最強，連長官都讚譽有加。孫鵬今（1日）出席大愛家庭寫實療癒戲《九如一家人》記者會，他在劇中飾演洗白的黑社會大哥，問及孫安佐近況，他感慨兒子入伍後成熟不少。

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孫鵬透露孫安佐當兵近況。（記者潘少棠攝）

孫鵬表示孫安佐兩天後即將退伍，聽聞兒子優異成績，他建議兒子考慮職業軍人，「可以好好發揮一下，體能戰技、思想教育，他對軍方蠻有興趣的。」孫鵬也發覺孫安佐入伍後變得比較沈默寡言，換而言之有了長大穩重的感覺，也對軍中生活直喊：「太過癮了！」直呼當兵4個月很輕鬆，讓一旁游安順聽了笑：「因為每天有真槍可以拿」，孫鵬好氣又好笑地點頭附和。

孫鵬表示，待孫安佐退伍後，家人們聚餐會好好討論未來，她希望兒子也能投身影視工作行列，「希望他能夠嘗試不同行業，跟YouTuber不同，玩的東西不一樣，創造有意義的作品，希望他經過當兵環節過了，不要只是YouTuber。」不過孫安佐目前尚無戲約上門，孫鵬盼有機會跟兒子同台飆戲，一起探索不同角色的可能性，還打趣以《九如一家人》劇情為例，「演出戲裡可以家暴的。」

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