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「金秀賢舌頭疑長菜花」衝微博熱搜 醫生看照片後這樣說

中國還有超眼尖網友注意到金秀賢當天被拍到舌頭疑似感染性病「菜花」，相關話題一度衝上微博熱搜。（圖翻攝自微博）中國還有超眼尖網友注意到金秀賢當天被拍到舌頭疑似感染性病「菜花」，相關話題一度衝上微博熱搜。（圖翻攝自微博）

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓男星金秀賢週一（31日）終於公開露面召開記者會，回應與女星金賽綸的感情風波與一系列爭議。不過，記者會結束後，輿論仍未平息，還有不少人歪樓發現金秀賢當天痛哭到粉底脫妝，崩壞照瘋傳。不僅如此，中國還有超眼尖網友注意到金秀賢當天被拍到舌頭疑似感染性病「菜花」。

金秀賢週一開記者會，聲淚俱下說自己被金賽綸的家屬與爆料媒體抹黑，但說詞並未獲外界支持，還有中國網友放大金秀賢當天在記者會上說話時的照片，注意到他的舌頭疑似長異物，結合過去幾天金秀賢被爆腳踏多條船，懷疑他舌頭的異物就是感染菜花，相關話題一度衝上微博熱搜。

對此，中媒《四川觀察》特地拿了在微博上瘋傳的金秀賢舌頭照去請教醫生，醫生說，從圖片上看不足以判斷這個人得了菜花，如果舌部真的出現疑似菜花的贅生物，首先要排查是否為「尖銳濕疣」。長在舌部的尖銳濕疣，表面比較粗糙，由HPV病毒感染引起，可以通過密切接觸或性傳播途徑傳播。

但醫生也說，不同的疾病也可能會有相同或類似的臨床表現，需要進一步接受檢查，僅憑網傳的影片截圖，無法做出準確判斷。

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