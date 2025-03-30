「國師」唐綺陽警示2025不平靜 假形象無法一手遮天

「國師」的星座專家唐綺陽，在社群平台連連發文，警示2025是個不平靜的一年。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕因占星成功說準不少大事而被譽為「國師」的星座專家唐綺陽，在社群平台連連發文，警示2025是個不平靜的一年，社會正劇烈變化，國際也接連許多災難：緬甸強震、泰國大樓倒塌、韓國森林大火，侵害青少年犯罪後續，受害程度的具體，不止息的攻擊與被攻擊⋯⋯一樁樁都令人震撼，所有人，應有不少人感受到今年的「不平靜」，而無力焦慮。她更提醒「清業障」的時刻已經到來。

緬甸發生強烈地震，連帶影響到周圍國家。（路透）

唐綺陽認為應該有不少人感覺現在很「亂」，不管事世道變了、壞人多了、災難不斷發生，讓人產生一種「一切正在越變越糟」的感受。唐綺陽認為這陣子的星象會讓人有「不安全感、集體歇斯底里」那種心煩意亂，所以她表示「得把過去的業清一清」才能進入未來。大家之所以感受到亂糟糟，原因就是「業」已經跑出來，大家必須為過往行為買單。

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唐綺陽強調，只要行得正、坐得穩，就無須擔心，過去曾犯下罪行的人也別想靠假面具吃香喝辣。（翻攝自臉書）

「有人已在發抖了嗎？行得正就無需（須）害怕」唐綺陽認為，如果有人犯事卻沒被發現，還慶幸神不知鬼不覺的人「那很抱歉，這輪就要來拆你的假面」，她指出這段大清理會一路到2029年5月才會告一段落，曾經犯下罪行的人因集體意識凝聚施展力量巨大，再也無法靠假形象吃香喝辣。

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