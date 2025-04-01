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最強高中生上美節目不避談國籍 秀台灣護照沒在怕

台灣最強高中生Ray在美國節目中秀出台灣護照。（翻攝自YT）台灣最強高中生Ray在美國節目中秀出台灣護照。（翻攝自YT）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣「最強高中生」Ray在歐美地區擁有極高知名度，近來他登上美國版《GQ SPORT》的YT頻道，介紹自己不可或缺的10樣物品，他第一個秀出的就是台灣護照，還激推1款台灣泡麵，種種行為被大讚是「國民外交官」。

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Ray激推的台灣美食為「維力炸醬麵」。（翻攝自YT）Ray激推的台灣美食為「維力炸醬麵」。（翻攝自YT）

Ray在《GQ SPORTS》頻道影片介紹自己認為的10樣不可或缺物品，他第一個拿出的就是台灣護照以及美國簽證，直接在節目中介紹自己來自台灣，不過未來應該都會待在美國發展，「我朋友都在那裡，我想尋求更多機會」。Ray的第二樣不可或缺東西為台味十足的維力炸醬麵，「晚上12點肚子餓，就是這味了，讚爆！」，而與維力炸醬泡麵同等級的還有台灣的珍珠奶茶。

影片上線不到一天就突破百萬觀看數，不少台灣網友湧入留言大讚，「Ray不只是最強高中生還是國民外交官」、「維力炸醬麵真的是神」，也有人點名要對外宣稱來自中國的鍾明軒快看該影片。

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