（影）金秀賢醜聞延燒21天現身了！面容憔悴90度鞠躬道歉

〔記者鍾志均／綜合報導〕金秀賢10日被「橫豎研究所」爆料和已故韓星金賽綸交往6年，事件延燒多日，他終於現身首爾記者會，只見下午3點30分左右，他身穿黑色西裝，起先眼神不敢面對韓媒，飄忽不定，開場以90度鞠躬向眾人致歉，模樣略顯狼狽。

金秀賢捲金賽綸風波，今天現身記者會。（翻攝自YouTube）

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金秀賢率先表示感到非常抱歉，「好像因為我一個人，太多的人正在承受痛苦，連已故者也好像無法安息，讓我感到非常心痛。」坦言總是急著只想守住我已經擁有的東西，連對我善意的人我都無法相信，總是害怕會失去什麼、會受到傷害，一直在逃避、否認、躲起來。

他說，「我花了很長時間，才站在這個位置上。」直言：「每當我和已故者的私事被曝光時，我都會想，不如明天就把一切都說清楚吧，親口說出來，結束這場如地獄般的狀況。」但是遇到那時卻又猶豫了。

原先「橫豎研究所」聲稱要去金秀賢記者會來場「正面對決」，不過據悉，到了現場後，卻被工作人員當場趕出，留下滿頭問號。

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