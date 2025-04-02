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娛樂 最新消息

（影）木村拓哉時隔7年抵台了！師奶團放聲告白「最愛你了」

〔記者鍾志均／台北報導〕日劇天王木村拓哉暌違7年，今（2）為了代言活動提前抵台，他約下午4點步出機場大廳，不顧平日上班上課午後，全場聚集約400名木村粉絲集體尖叫，場面一度失控暴動。

木村拓哉時隔7年抵台了。（記者胡舜翔攝）木村拓哉時隔7年抵台了。（記者胡舜翔攝）

木村拓哉時隔7年抵台了。（記者胡舜翔攝）木村拓哉時隔7年抵台了。（記者胡舜翔攝）

木村拓哉此次第三度來台，人氣不減，只見他身穿招牌牛仔外套，放送男神笑容；見到大批粉絲接機，露出開心表情，男神站定位後，讓攝影記者捕捉帥氣風采，還和粉絲大合照、眨眼微笑，親和力十足。

木村拓哉時隔7年抵台了。（記者胡舜翔攝）木村拓哉時隔7年抵台了。（記者胡舜翔攝）

正當木村準備離開，前往保母車時，有師奶團突然用日文放聲大喊，「木村先生，最喜歡你了」，換來他回眸一笑，暖心揮手致意，事後粉絲開心說，「他就是會回應粉絲的人。」對此感到非常暖心。

粉絲帶了印有木村拓哉的扇子前來接機。（記者鍾志均攝）粉絲帶了印有木村拓哉的扇子前來接機。（記者鍾志均攝）

木村魅力爆棚，小至中學生，大至師奶，男女粉絲都有；一名追了木村30年的女粉絲（不願化名）和老公，以及三五名好友一早9點就來松機卡位，該粉絲拿起木村第一張專輯的印刷品，大方給拍，還搞笑說，能到前面拍照嗎？情緒略顯激動。

一名追了木村30年的女粉絲，拿著他第一張專輯的周邊追星。（記者鍾志均攝）一名追了木村30年的女粉絲，拿著他第一張專輯的周邊追星。（記者鍾志均攝）

問到追了木村幾年？女粉絲自信表示追了30年，又打趣說，不敢說木村是初戀，因為老公在旁邊，逗樂眾人，一旁的朋友自爆買了一大箱他木村的代言商品，表示每天都有認真吃，喊話下次來台開專場。

此外，還有粉絲婷婷（化名）表示，自己追木村的時間約3年，從《型男主廚三星夢》開始一路看回去，表示《長假》和《戀愛世代》並列第一，大讚他顏值依舊巔峰，擁有一雙小狗眼，得知他有自己的YT頻道，希望他下次來台能拍Vlog，多多宣傳台灣。 

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