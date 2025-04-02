曾在《捍衛戰士》搭檔阿湯哥 方基墨肺炎過世享壽65歲

〔記者許世穎／綜合報導〕曾於《捍衛戰士》系列飾演「冰人」（冷如冰）的方基墨今（2）日傳出於當地時間1日在洛杉磯過世，享壽65歲，其女兒梅賽德斯基默（Mercedes Kilmer）表示，父親死因是肺炎。方基墨曾於2014年被診斷出患有喉癌，後來康復。

方基墨身材高挑，俊朗外型帶有搖滾明星氣質，在他演藝生涯早期，多次被選中飾演音樂人，當時人們認為他注定會成為票房巨星。戲路廣泛的他也以精湛演技贏得影評讚譽，他以富有魅力卻難以捉摸著稱。

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方基墨今傳出過世。（美聯社）

他曾於《蝙蝠俠3》飾演蝙蝠俠，也曾演出備受讚譽的《烈火悍將》，演出作品還包括《門》、《絕命大煞星》、《神鬼至尊》、《攔截人魔島》、《亞歷山大帝》等片，曾有一段時間，他退出好萊塢長達十年。他在《捍衛戰士》原和「阿湯哥」湯姆克魯斯飾演的獨行俠敵對，最後成為好戰友，還在2022年續集《捍衛戰士：獨行俠》動人回歸。

在演藝生涯中，方基默經常給觀眾與電影人留下「難以捉摸」的印象，在銀幕上他既具魅力，又充滿神秘感，角色很少輕易流露情感線索；而在銀幕之外，他也不乏爭議，尤其在演藝生涯的早期，曾被認為性格暴躁且過於自我。《娛樂週刊》（Entertainment Weekly）於 1996年曾以他為封面，標題為「好萊塢最愛恨交加的男人」。

方基墨（左）和湯姆克魯斯合作《捍衛戰士》系列。（翻攝自IMDB）

曾和方基墨合作的大導演奧利佛史東曾表示：「大多數演員都能察覺到，方的身上有些與眾不同的東西，他讓人難以理解，因此冒犯了不少人。」曾和他合作《吻兩下打兩槍》的小勞勃道尼也曾坦言，剛認識方基默時，對他極為反感，但後來兩人成為摯友。「你一定不會驚訝，他一直都是個怪人」小勞勃說。

2012年方基墨接受《好萊塢報導者》訪問時談到自己離開主流好萊塢長達十多年，並坦承自己的演藝生涯走向不同尋常。他說，他還有其他興趣，並想多陪陪孩子們。「我沒有遺憾，」他說。「有句老話很貼切：一旦成為明星，你就永遠是明星。只是取決於你在哪個層級。」

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