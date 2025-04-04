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58歲徐亨「胖到認不出」竟因腦腫瘤動刀 鬆口已離婚：2億債務我扛

陳昶均（左）推出新專輯，徐亨為愛徒跨刀助陣，被發現身材和以往大不同。（欣代唱片提供）陳昶均（左）推出新專輯，徐亨為愛徒跨刀助陣，被發現身材和以往大不同。（欣代唱片提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕58歲的資深演員徐亨過去因投資失利，欠下台幣2億巨債，鮮少在螢光幕露面，近來為了愛徒露面助陣，卻被發現身形似乎圓潤不少。他凌晨出面透露身體近況，坦言身形是因腦瘤開刀所致，另外也證實已與妻子離婚。

徐亨證實腦瘤開刀變胖。（翻攝自臉書）徐亨證實腦瘤開刀變胖。（翻攝自臉書）

徐亨今天透露近來身體走樣的原因，指出自己現在變胖是有原因，原來是之前長期壓力太大暴瘦，後來暈倒送馬偕急診，診斷出是得了腦腫瘤引發水腦症，症狀嚴重而馬上住院開刀，先緊急醫治水腦症，在腦部開刀裝導流器，「開三個地方在身體裝管子，將腦水引流隨尿水排出，腦腫瘤仍在腦裏，因為長在神經系統，開刀風險很大，慎慮之後，先用放射及藥物治療控制！」

徐亨證實腦瘤開刀變胖。（翻攝自臉書）徐亨證實腦瘤開刀變胖。（翻攝自臉書）

他透露已經復健一年多，聽力慢慢恢復正常，「因為腦腫瘤是良性，現在二邊耳嗚很嚴重，右邊的耳更是已經聽不太清楚，只剩左耳較清楚，目前一切也只能和平共存！」

此外，徐亨也坦言與妻子個性不合而結束婚姻，強調自己選擇「淨身出戶」，並簽下法律文件，確認債務完全由他一人承擔，「跟她們無任何關係，淨身出户！」

過去他因經商失敗慘賠10億，欠下2億債務宣告破產，近年努力積極還債，在疫情期間卻感嘆接不到工作。他也感謝債主體諒，坦言雖然健康、財務狀況面臨巨大挑戰，但他仍樂觀看待，表示會積極尋找工作努力還債。

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