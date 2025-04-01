校花女兒闖星河拍內衣照 方文琳拒絕同台...背後原因曝光

于齊薇（右）與媽媽方文琳。（翻攝自Instagram）

〔記者李紹綾／台北報導〕方文琳和前夫于冠華的校花女兒于齊薇，頂著星二代光環進入演藝圈，但身為媽媽的方文琳並沒有要拉拔女兒，也不希望母女同台，她昨（31日）被問原因，坦言是擔心模糊焦點。

于齊薇日前與內衣品牌做互惠合作。（翻攝自Instagram）

于齊薇目前與閨密赴曼谷旅遊，假期結束後將與媽媽方文琳的經紀人合作。方文林昨被問及，未來是否會助功女兒進軍演藝圈？她直言：「我不太參與她的事，我沒有要讓她利用。」介意母女同台？方文琳表示，自己一路也是這樣走過來，倘若和女兒同台，她覺得會模糊焦點，「會模糊她的特色、她的努力，我希望她真的是靠自己，靠自己才是自己的，永遠跟我黏在一起沒有用。」

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于齊薇日前和內衣廠商做互惠合作，在社群貼出火辣內衣照，方文琳表示不會有意見，但一開始有質疑一下，是因為廠商寄了舒適內衣來，女兒興高采烈穿上並拍照分享社群，她便問：「有需要這麼捧場嗎？」

于齊薇日前與內衣品牌做互惠合作。（翻攝自Instagram）

方文琳對女兒算是滿開明的，對於女兒拍內衣照，她說：「好看啦！沒有關係。」倘若女兒日後想走性感路線，她認為沒什麼不行，「我的觀念是，演員沒有設限。」像是于齊薇去年拍攝窛乃馨投資的直屏偶像劇《穿越黑暗擁抱你》，她在劇中有多場吻戲，方文琳大方和女兒說：「當演員沒什麼好顧忌的！」她不忘自嘲：「我想要都沒有。」之後補充說：「但至少是好看的，也覺得自己要做一些改變，才會讓別人看到。」

于齊薇（左）與媽媽方文琳。（翻攝自Instagram）

方文琳談到，自己也可以接受大尺度，「只要不露點，都可以呀。」她自招出道前曾拍過平面內衣照，被問當時是否會害羞，她大喇喇說：「還好啦！為了賺錢。」透露當時拍照的籌勞是2萬元，該價碼在當年算高的了。

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