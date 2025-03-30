金秀賢打破沉默！明將出席記者會 不開放媒體提問
金秀賢的經紀公司Gold Medalist宣布，明天將舉行記者會。（翻攝自IG）
〔記者廖俐惠／綜合報導〕爭議延燒20天，金秀賢的經紀公司Gold Medalist今天（30日）晚間宣布，明天將在台灣時間下午3點半於首爾舉行記者會，金秀賢本人將出席發表聲明。
韓媒報導，金秀賢將在LKB & PARTNERS律師金鍾福的陪同下出席記者會，不過只會發表聲明，不會安排額外的問答環節，請見諒。此話意指邀請記者到現場，但不開放媒體提問。
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「橫豎研究所」自3月10日播出金賽綸阿姨的訪問，指控金秀賢與金賽綸在未成年時就交往，兩人熱戀長達6年。不過Gold Medalist反駁，稱兩人只交往1年，且當時金賽綸早就成年。
「橫豎研究所」今天晚間開直播沒有爆料金秀賢，反而聲稱有很多影片、照片，是家屬在整理金賽綸遺物時發現的，至少有5台手機、4台電腦，且強調是非常久以前的電腦、手機，「我們現在就是等，看金秀賢要說什麼鬼話」。
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