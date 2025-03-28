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娛樂 最新消息

「南港劉德華」引爆監獄騷動！更生人見黃鐙輝驚呼：非常罕見

《九如一家人》舉行開鏡儀式。（大愛提供）《九如一家人》舉行開鏡儀式。（大愛提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕大愛2025上半年推出五部全新劇集，4月10日即將推出《九如一家人》，更是集結了超強卡司，包括黑幫電影「艋舺」、「角頭」中演出的小弟們黃鐙輝、黃冠智跟蔡昌憲，還有大哥級的孫鵬、夏靖庭，全都在一起飆戲，不同的是，小弟們都變成更生人，用戲劇詮釋現實生活中發生的真實故事，抽絲剝繭剖析不能重來的人生，該如何更生的內心掙扎與困境。

導演郭春暉繼2023年的《阿叔》、2024年的《阿榮與阿玉》之後，2025年推出最新力作《九如一家人》，全劇總共16集，故事內容分為更生、傷害、接納、原諒、考驗五大篇章。主視覺海報同步釋出，家的概念主要講述的是，黃鐙輝飾演的更生人「楊九如」出獄後成立「螢火蟲家族」，和太太兩人一起幫助被各種癮頭所困的更生人回歸家庭，過程宛如高手過招般的充滿草根荒謬感，黃鐙輝在劇中還面臨被鎖在童年家暴陰影中，婚姻家庭瀕臨破碎。

李杏與黃鐙輝在戲中婚姻瀕臨崩潰。（大愛提供）李杏與黃鐙輝在戲中婚姻瀕臨崩潰。（大愛提供）

李杏飾演太太「黃玉薰」，歷經婚姻挫敗，學習芳療之後浴火重生，成為「人生芳療師」。李杏不是第一次臺語演戲，不過在《九如一家人》劇中幾乎是全臺語演出，開拍前劇組就特別準備了密集臺語課程，希望李杏能在拍攝過程中，更有餘裕的去扮演好「玉薰」這個角色。黃鐙輝也不是第一次演出更生人，不同的是這次是真人實事改編，黃燈輝認為，「扮演的是活生生的一個人物，的確是另外一項挑戰」，他花了很多時間觀察與揣摩故事的角色原型，兩人也變成了無話不談的好朋友，對演出有很大的助益。

黃鐙輝到高雄女子監獄當講師。（大愛提供）黃鐙輝到高雄女子監獄當講師。（大愛提供）

黃鐙輝從戲中走到戲外，殺青快半年後，被慈濟志工「楊九如」邀請到高雄女子監獄當講師，就算穿上了「螢火蟲家族」的志工背心，魅力仍然不減，現場成了粉絲見面會，一句「大家好，我是南港劉德華」，立刻尖叫聲震耳欲聾。獄友覺得黃鐙輝的分享，內容很風趣觸動她們的內心，「真的是非常罕見有老師來關懷」；黃鐙輝希望他的愛跟分享，讓獄友們「心裡面長出信心跟勇氣，真正活得自由自在」。

黃鐙輝說他以前只會以自我為中心，不懂得同理別人，直到遇到拍攝楊九如的這齣戲之後，他才開始覺得，「只要能幫得上忙的地方，都應該盡量的去做」，黃鐙輝也跟楊九如說，「只要沒有拍戲、沒有活動，如果監獄的課程有安排，他就會再下來（高雄）」。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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