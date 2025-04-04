江蕙出手了！復出拿走張學友麥克風 驚人內幕曝光

江蕙送花祝福歌神張學友。（記者陽昕翰攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕歌神張學友今晚重返小巨蛋，連續3周的五、六、日在台北小巨蛋「打卡上班」，去年他在小巨蛋開唱，當時封麥的「二姐」江蕙特別送上花籃致意，今晚二姐再次送花，親密喊歌神「親愛的」，更表示：「麥克風我拿走囉，愛你、愛你唷。」

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去年二姐送花給歌神，當時寫道：「我的麥封了，你有多的借我一支嗎？」她表示要跟張學友借麥克風，署名為「想再跟你合唱《家後》的江蕙」。

張學友曾擔任江蕙的演唱會嘉賓。（資料照，喜歡音樂提供）

如今國寶級歌后正式回歸歌壇，張學友上週在高雄開唱才在台上說：「之前二姐請我做嘉賓嘛，我答應她我要練的，等我練完之後，二姐說要退休了，我就把《家後》還給她。」接著笑說：「最近聽說二姐要復出了，所以呢，我又練了。」讓人好奇他們未來是否還會有合唱的機會。

周杰倫替張學友送上祝福。（記者陽昕翰攝）

除了二姐送花，周杰倫祝福張學友：「60+演唱會大成功，魅力永遠20+。」王力宏表示：「《張學友60+演唱會》圓滿成功！Timeless Music Unstoppabke Passion（永恆的音樂，永不停歇的激情）」林俊傑談到：｢祝演唱會成功，玩得開心！永遠以你為榮！」陶喆則說：「祝台北演出再次100%！You’re the best！Congrats！」圈內的大咖天王，輪番替歌神送上祝福。

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