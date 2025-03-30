漫畫才子癌逝！鈞董親揭私下關係 新計畫不藏了

鈞董斜槓成為台語YouTuber。（獨一無二提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕董事長樂團貝斯手鈞董近年來致力於台語推廣，除了成立台灣董仔台語詞曲創作學院，邀請台語歌詞教父武雄、朱約信、拷秋勤樂團主唱林家鴻、董事長樂團主唱吳永吉、小護士樂團主唱許霈文等人擔任講師開班授課，日前更創立全台語頻道「瘋人研究院」，未來將更名為「大台台語台」，「瘋人研究院」已將台灣漫畫先驅-蕭言中的《童話短路》拍成台語短片上架。

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鈞董表示，在影音串流平台的世界中，台語的YouTuber少之又少，線上相關的台語影音內容多半屬於學術性質，相較之下無法受到年輕族群青睞，因此製作一系列無厘頭、風趣詼諧又能潛移默化台語文認知的節目內容，作為母語傳承的紀錄。

鈞董創立全台語頻道「瘋人研究院」，圈內好友相挺。（獨一無二提供）

蕭言中曾獲第11屆金漫獎特別貢獻獎，《童話短路》更是當年眾所皆知的媒體連載作品，鈞董因此選擇翻拍這部作品致敬；蕭言中2023年不敵癌魔辭世，鈞董也笑稱與蕭言中算是酒肉朋友，因為以前相遇都在聚會上，兩人同為復興美工校友，鈞董坦言以前也曾想畫漫畫，但是那個年代在台灣當漫畫家會餓死，所以很佩服蕭言中勇敢選擇這條路。

鈞董、吉董親自下海拍攝。（獨一無二提供）

鈞董找來白雲、馬國畢、黃鐙輝、逸祥、柯大堡、蔡祥等人拍攝《童話短路》，因為大家都是多年好友，也是閃亮之星棒球隊隊友，平時私交甚篤，雖然製作費用很低，但是為了推廣台語都義不容辭，現場大家都玩得很開心，就連幕後花絮都很有趣，鈞董預告「瘋人研究院」將計畫拍攝第二季。

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