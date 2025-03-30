閩南狼40萬中國帳號「被消失」 本人親回應內幕

歌手「閩南狼」陳柏源（右）與網紅「八炯」温子渝拍攝一系列中國統戰內幕影片。（本報資料照，記者羅國嘉攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕歌手「閩南狼」陳柏源與網紅「八炯」温子渝因拍攝一系列中國統戰內幕影片，累積逾2百萬粉絲追蹤，2人近來更積極投入大罷免行列，近日卻驚傳過去在中國經營多項娛樂事業與社群帳號被化為烏有，連累積40萬粉絲的「影音號」也確定被官方消失。對此，閩南狼今（30）本人出面回應，並揭開內幕。

閩南狼表示「在中共」進40萬粉絲的平台消失，官方給出的原因為「帳號已停止使用」、「違反影音號營運規則」。（本報資料照，記者陳志曲攝）

閩南狼表示「在中共」進40萬粉絲的平台消失，官方給出的原因為「帳號已停止使用」、「違反影音號營運規則」表示如有疑慮可附上通知截圖、影音號名字、相關材料證明並登入影音號綁定的微信進行帳號相關操作。台派網友留言：「中國人還敢質問台灣『有沒有言論自由？』」，更有網友嘲諷：「您出手太重，打的（得）阿共好痛！貨真價實的台獨打手」。

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對於自己的歌變成禁歌，閩南狼表示，他希望創作自由，能夠真實讓音樂傳遞靈魂，傳遞什麼是「真正的自由」，讓大家了解什麼樣的音樂是真實的，什麼是不真實的。

閩南狼也指出自己2022年曾上過海峽論壇唱歌，沒想到如今遭中國出手封號。（本報資料照，記者羅國嘉攝）

閩南狼也指出自己2022年曾上過海峽論壇唱歌，沒想到如今遭中國出手封號，因此今在印太戰略智庫執行長矢板明夫所舉辦之「挺自由愛台灣」演唱會上痛批：「我帳號在中國加起來300多萬粉絲，以前在中國唱過演唱會，現在想起來很噁心，歌詞都要審查，限制人的自由非常壓抑」。

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