【12星座一週運勢7/28-8/3】盤點「水逆重災區」…開運色＆吉利數字一次看

別以為「水逆」進入尾聲就可以稍稍鬆懈，後座力往往讓人措手不及！（達志影像）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕星期一不鬱卒～上週遇到不順的事，先別沮喪，對自己說一聲「今天會過去，明天會到來」；若過得順風順水，則保持感恩、警惕之心，日常生活節奏絕不能亂！星座專家「安德魯的賤聲房」提醒，從7月31日開始，金星進入巨蟹座，「愛跟安全感」成主旋律。但水星逆行的震盪力仍肆無忌憚發威中，會一直持續到8/11，水逆期間行事、發言還是要保持警覺心，因為最智障的事情，都可能會發生在「最不該發生的時候」，能避開最好，若真的遇上，就當這段時間是宇宙給你的考驗！

記得～所有的事情都要反覆確認，再三檢查。夠仔細的人，身段夠軟的人，通常就不會被水逆掃到！

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（註：本次星座分析是以「上升星座」為主，「太陽」為輔。）

♈牡羊座

講話太衝、做事太急，就是你本週翻車的主因。

．工作：火力全開但節奏太亂，一個沒看清文件就被主管電到爆。拜託，寧可慢一點也不要出錯。

． 財運：錢進得不多，但出的倒是很乾脆。刷卡請朋友、買東西療癒自己，結果還沒月底就囲始吃泡麵。

．感情：講話太直接惹怒對方，嘴真的不能太快，一句話讓原本穩穩的關係直接崩壞。

．健康：火氣大、容易嘴破、肌肉拉傷。青草茶喝起來……

．幸運色：鐵灰色

．幸運數字：7

♉金牛座

穩穩收割週，反而你這種不求表現的人最容易被看見。

．工作：別人忙著滅火，你安靜做事就被主管點名加分，真的是笑到嘴角上揚。

．財運：偏財運超旺，投資理財有驚喜。連朋友借錢都會主動還你

．感情：單身的人有點被追到怕～本週你是人見人愛的一朵小花。穩交的人感情升溫，對方甚至開始談未來。

．健康：小心過勞、太拼工作，記得三餐要正常

．幸運色：金色

．幸運數字：1

♊ 雙子座

你嘴快、腦快，但水逆這週～你拖延症上身。

．工作：文件弄錯、訊息傳錯、開會講錯。講出來連自己都覺得不太對勁，記得凡事都要事前準備，不能耍小聰明

．財運：花錢隨性，但本週一直買到沒用的小廢物，建議這週暫停網購。

．感情：對方說一句你回十句，但全都偏題。講太多容易把感情講散

．健康：腸胃不穩、作息亂，超適合身心排毒。

．幸運色：墨綠

．幸運數字：12

♋ 巨蟹座

情場順，錢財穩，你這週就是那種被宇宙偏愛的家中老么。

．工作：會有合作或貴人提點，順到你都開始懷疑～自己是不是在作夢。

．財運：收支平衡、有些小確幸，可能有人請客、送禮或補助來了。

．感情：曖昧進展快速，有些人甚至突然被告白。穩交者感情黏踢踢。

．健康：注意皮膚、睡眠，都是一些小毛病。

．幸運色：嫩粉

．幸運數字：3

♌ 獅子座

你以為你在主導局勢，其實別人已經偷偷 暗算你了。

．工作：自信過頭惹人煩，尤其這週你講什麼都容易被誤解。少說話多做事是本週的保命符。

．財運：高風險投資先收手，會虧。這週不適合衝。

． 感情：你覺得自己是撩人王，對方只覺得你煩。多聽少講，才不會被封鎖。

．健康：咽喉、心悸、壓力指數飆高。記得保持充足的睡眠

．幸運色：白色

．幸運數字：10

♍ 處女座

你是水逆唯一能保持清醒的人，但不要太想要把權利抓在手上。

．工作：細節掌握的很好，會被其他人依賴。但別太愛糾錯，否則別人會覺得你很機車

．財運：小破財，買東西不要貪小便宜，容易買錯還退不了。

．感情：你太理性，對方反而覺得你冷漠。先聽對方講完，好嗎？

．健康：壓力型失眠、頭痛。需要放鬆一下

．幸運色：天空藍

．幸運數字：4

♎天秤座

人設要崩塌啦，不要只想美美的！

．工作：你一直想當辦公室裡最chill的那個，結果這週水逆＋金星巨蟹，變成「軟爛卻又玻璃心」。本週要多一點的責任感。

．財運：人情壓力開銷大，你明明不想買禮物、不想參加聚會，但怕被討厭只好照單全收，最後帳單都是你自己吞。

．感情：你內心戲超多，但表面又裝得像沒事，然後還希望對方自己來破案？不是每個人都想當FBI好嗎？

．健康：肩頸硬爆，腦壓大到想去撞牆。多睡一點，少社交一點，才有辦法讓你舒服點。

．幸運色：暮灰藍

．幸運數字：11

♏天蠍座

你這週的底線爆炸多，誰都會不小心踩到

．工作：你表面冷靜，但一堆事已經在心裡的筆記本默默記著，尤其有人不尊重專業、沒經過你同意就亂動流程，本週千萬要忍住，不要亂發脾氣，否則一發不可收拾。

．財運：投資有機會，穩穩進帳，小賺就好，不要貪心。

．感情：舊情人回來釣你，或是某個你已經放棄的人突然又釋出訊號。你可以被動聯絡，但別玩火，燒的是你自己。

．健康：情緒炸鍋指數100%，任何芝麻小事都能讓你大走心。建議這週把自己社交「隱形」，避免傷及無辜。

．幸運色：墨綠

．幸運數字：2

♐ 射手座

笑笑的你，其實內心超想大罵三字經。

．工作：你很想快狠準地解決工作，但這週偏偏一堆人雷得要命，搞得你邊幫別人擦屁股邊處理自己的事……

．財運：衝動消費警報響起，看到什麼都想買，還會自己幫自己找理由：反正人生很短。但信用卡帳單會很長。

．感情：單身的你嘴巴很賤但還是有人想靠近，因為你嘴賤得有點可愛。但已經有對象的要小心講話太白目，惹禍上身。

．健康：本週能量太慢，像電力過剩的孩子，去運動一下，把多餘的能量消耗完比較好。否則你會整夜翻來覆去到天亮

．幸運色：橘紅

．幸運數字：9

♑ 魔羯座

你表面穩，其實內心已經翻桌了。

．工作：你本來就是壓力全場最大的人，這週又被人當免費勞工使喚。你忍得下來，是因為你已經把對方放進黑名單了。但不要太沒有原則，否則很容易被人軟土深掘。

．財運：理財做得不錯，但最近有點太鐵公雞囉！連自己吃飯都省。你不是沒錢，是不想給人佔到半點便宜，這週適合花點錢對自己好。

．感情：你不說不是因為你不在乎，而是你懶得解釋。但對方會以為你不愛了，溝通不能靠心電感應，開口才有機會。

．健康：腰痠、背痛、氣都提不上來，就是累。該休息就要休息，本週「過勞王」是你。

．幸運色：鐵灰

．幸運數字：6

♒ 水瓶座

你想太多，但還是不想面對。

．工作：你內心明明超不爽，但又想裝作沒事，假裝自己很淡定，結果事情越滾越大，變成別人都在看你笑話。

．財運：開支不少，但還算收支平衡。只是你最近容易被「創意型商品」騙錢，什麼AI筆、冥想音樂，買了之後又丟在角落。

．感情：你對人家是有興趣的，但你表達得超像「只想當朋友」。想被喜歡的話，麻煩帶點人味！太仙的氣質會讓人不敢靠近！

．健康：腦神經疲勞到快短路，太多事情，太少休息，清空一下行事曆，你需要時間放空。

．幸運色：銀白

．幸運數字：8

♓ 雙魚座

你想安靜，宇宙偏偏不想讓你太閒……

．工作：你只是想好好做事，結果一堆人來問一些白爛問題，讓你每天都在心中上大喊：你為什麼不去Google啦～忍著點。

．財運：直覺超強，靈感型理財可以賺到一點小偏財，但也容易因為「感覺對」而衝動買錯東西。

．感情：你很黏、很想被在乎，但裝得一臉雲淡風輕。欸～對方不是通靈的，有事就要講出來，有喜歡就表現出來。你表現的像仙姑，對方只好去觀落陰

．健康：壓力來的時候你很愛逃避，然後暴飲暴食。這週盡量不要深夜叫外送，對胃、對錢包都不好。

．幸運色：粉紫

．幸運數字：5

☆民俗說法僅供參考☆

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