晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

【12星座一週運勢7/28-8/3】盤點「水逆重災區」…開運色＆吉利數字一次看

別以為「水逆」進入尾聲就可以稍稍鬆懈，後座力往往讓人措手不及！（達志影像）別以為「水逆」進入尾聲就可以稍稍鬆懈，後座力往往讓人措手不及！（達志影像）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕星期一不鬱卒～上週遇到不順的事，先別沮喪，對自己說一聲「今天會過去，明天會到來」；若過得順風順水，則保持感恩、警惕之心，日常生活節奏絕不能亂！星座專家「安德魯的賤聲房」提醒，從7月31日開始，金星進入巨蟹座，「愛跟安全感」成主旋律。但水星逆行的震盪力仍肆無忌憚發威中，會一直持續到8/11，水逆期間行事、發言還是要保持警覺心，因為最智障的事情，都可能會發生在「最不該發生的時候」，能避開最好，若真的遇上，就當這段時間是宇宙給你的考驗！

記得～所有的事情都要反覆確認，再三檢查。夠仔細的人，身段夠軟的人，通常就不會被水逆掃到！

（註：本次星座分析是以「上升星座」為主，「太陽」為輔。）

♈牡羊座

講話太衝、做事太急，就是你本週翻車的主因。

．工作：火力全開但節奏太亂，一個沒看清文件就被主管電到爆。拜託，寧可慢一點也不要出錯。

． 財運：錢進得不多，但出的倒是很乾脆。刷卡請朋友、買東西療癒自己，結果還沒月底就囲始吃泡麵。

．感情：講話太直接惹怒對方，嘴真的不能太快，一句話讓原本穩穩的關係直接崩壞。

．健康：火氣大、容易嘴破、肌肉拉傷。青草茶喝起來……

．幸運色：鐵灰色

．幸運數字：7

♉金牛座

穩穩收割週，反而你這種不求表現的人最容易被看見。

．工作：別人忙著滅火，你安靜做事就被主管點名加分，真的是笑到嘴角上揚。

．財運：偏財運超旺，投資理財有驚喜。連朋友借錢都會主動還你

．感情：單身的人有點被追到怕～本週你是人見人愛的一朵小花。穩交的人感情升溫，對方甚至開始談未來。

．健康：小心過勞、太拼工作，記得三餐要正常

．幸運色：金色

．幸運數字：1

♊ 雙子座

你嘴快、腦快，但水逆這週～你拖延症上身。

．工作：文件弄錯、訊息傳錯、開會講錯。講出來連自己都覺得不太對勁，記得凡事都要事前準備，不能耍小聰明

．財運：花錢隨性，但本週一直買到沒用的小廢物，建議這週暫停網購。

．感情：對方說一句你回十句，但全都偏題。講太多容易把感情講散

．健康：腸胃不穩、作息亂，超適合身心排毒。

．幸運色：墨綠

．幸運數字：12

♋ 巨蟹座

情場順，錢財穩，你這週就是那種被宇宙偏愛的家中老么。

．工作：會有合作或貴人提點，順到你都開始懷疑～自己是不是在作夢。

．財運：收支平衡、有些小確幸，可能有人請客、送禮或補助來了。

．感情：曖昧進展快速，有些人甚至突然被告白。穩交者感情黏踢踢。

．健康：注意皮膚、睡眠，都是一些小毛病。

．幸運色：嫩粉

．幸運數字：3

♌ 獅子座

你以為你在主導局勢，其實別人已經偷偷 暗算你了。

．工作：自信過頭惹人煩，尤其這週你講什麼都容易被誤解。少說話多做事是本週的保命符。

．財運：高風險投資先收手，會虧。這週不適合衝。

． 感情：你覺得自己是撩人王，對方只覺得你煩。多聽少講，才不會被封鎖。

．健康：咽喉、心悸、壓力指數飆高。記得保持充足的睡眠

．幸運色：白色

．幸運數字：10

♍ 處女座

你是水逆唯一能保持清醒的人，但不要太想要把權利抓在手上。

．工作：細節掌握的很好，會被其他人依賴。但別太愛糾錯，否則別人會覺得你很機車

．財運：小破財，買東西不要貪小便宜，容易買錯還退不了。

．感情：你太理性，對方反而覺得你冷漠。先聽對方講完，好嗎？

．健康：壓力型失眠、頭痛。需要放鬆一下

．幸運色：天空藍

．幸運數字：4

♎天秤座

人設要崩塌啦，不要只想美美的！

．工作：你一直想當辦公室裡最chill的那個，結果這週水逆＋金星巨蟹，變成「軟爛卻又玻璃心」。本週要多一點的責任感。

．財運：人情壓力開銷大，你明明不想買禮物、不想參加聚會，但怕被討厭只好照單全收，最後帳單都是你自己吞。

．感情：你內心戲超多，但表面又裝得像沒事，然後還希望對方自己來破案？不是每個人都想當FBI好嗎？

．健康：肩頸硬爆，腦壓大到想去撞牆。多睡一點，少社交一點，才有辦法讓你舒服點。

．幸運色：暮灰藍

．幸運數字：11

♏天蠍座

你這週的底線爆炸多，誰都會不小心踩到

．工作：你表面冷靜，但一堆事已經在心裡的筆記本默默記著，尤其有人不尊重專業、沒經過你同意就亂動流程，本週千萬要忍住，不要亂發脾氣，否則一發不可收拾。

．財運：投資有機會，穩穩進帳，小賺就好，不要貪心。

．感情：舊情人回來釣你，或是某個你已經放棄的人突然又釋出訊號。你可以被動聯絡，但別玩火，燒的是你自己。

．健康：情緒炸鍋指數100%，任何芝麻小事都能讓你大走心。建議這週把自己社交「隱形」，避免傷及無辜。

．幸運色：墨綠

．幸運數字：2

♐ 射手座

笑笑的你，其實內心超想大罵三字經。

．工作：你很想快狠準地解決工作，但這週偏偏一堆人雷得要命，搞得你邊幫別人擦屁股邊處理自己的事……

．財運：衝動消費警報響起，看到什麼都想買，還會自己幫自己找理由：反正人生很短。但信用卡帳單會很長。

．感情：單身的你嘴巴很賤但還是有人想靠近，因為你嘴賤得有點可愛。但已經有對象的要小心講話太白目，惹禍上身。

．健康：本週能量太慢，像電力過剩的孩子，去運動一下，把多餘的能量消耗完比較好。否則你會整夜翻來覆去到天亮

．幸運色：橘紅

．幸運數字：9

♑ 魔羯座

你表面穩，其實內心已經翻桌了。

．工作：你本來就是壓力全場最大的人，這週又被人當免費勞工使喚。你忍得下來，是因為你已經把對方放進黑名單了。但不要太沒有原則，否則很容易被人軟土深掘。

．財運：理財做得不錯，但最近有點太鐵公雞囉！連自己吃飯都省。你不是沒錢，是不想給人佔到半點便宜，這週適合花點錢對自己好。

．感情：你不說不是因為你不在乎，而是你懶得解釋。但對方會以為你不愛了，溝通不能靠心電感應，開口才有機會。

．健康：腰痠、背痛、氣都提不上來，就是累。該休息就要休息，本週「過勞王」是你。

．幸運色：鐵灰

．幸運數字：6

♒ 水瓶座

你想太多，但還是不想面對。

．工作：你內心明明超不爽，但又想裝作沒事，假裝自己很淡定，結果事情越滾越大，變成別人都在看你笑話。

．財運：開支不少，但還算收支平衡。只是你最近容易被「創意型商品」騙錢，什麼AI筆、冥想音樂，買了之後又丟在角落。

．感情：你對人家是有興趣的，但你表達得超像「只想當朋友」。想被喜歡的話，麻煩帶點人味！太仙的氣質會讓人不敢靠近！

．健康：腦神經疲勞到快短路，太多事情，太少休息，清空一下行事曆，你需要時間放空。

．幸運色：銀白

．幸運數字：8

♓ 雙魚座

你想安靜，宇宙偏偏不想讓你太閒……

．工作：你只是想好好做事，結果一堆人來問一些白爛問題，讓你每天都在心中上大喊：你為什麼不去Google啦～忍著點。

．財運：直覺超強，靈感型理財可以賺到一點小偏財，但也容易因為「感覺對」而衝動買錯東西。

．感情：你很黏、很想被在乎，但裝得一臉雲淡風輕。欸～對方不是通靈的，有事就要講出來，有喜歡就表現出來。你表現的像仙姑，對方只好去觀落陰

．健康：壓力來的時候你很愛逃避，然後暴飲暴食。這週盡量不要深夜叫外送，對胃、對錢包都不好。

．幸運色：粉紫

．幸運數字：5

☆民俗說法僅供參考☆

YouTube：點這裡
臉書：點這裡
IG：點這裡
apple podcast：點這裡
KKBOX：點這裡
threads：點這裡

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中