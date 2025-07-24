晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

為何小S做節目效果都沒事「吳姍儒卻遭炎上」？網揪1關鍵原因

吳姍儒爆發踩踏劉宇寧頭像事件後，有網友發文解惑，同樣是做節目效果，為何小S和吳姍儒的處境卻大不相同。（資料照、翻攝自臉書）吳姍儒爆發踩踏劉宇寧頭像事件後，有網友發文解惑，同樣是做節目效果，為何小S和吳姍儒的處境卻大不相同。（資料照、翻攝自臉書）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「Sandy」吳姍儒日前代班《小姐不熙娣》，沒想到近日因在節目中踩踏中國男星劉宇寧頭像道具，引爆粉絲怒火。而同樣是做節目效果，為何小S都沒被罵，吳姍儒卻多次被炎上？有網友發文點出關鍵原因，「小S雖然乍看之講話很直，但是她絕大多數的界線都抓得很準」。

吳姍儒爆發踩踏劉宇寧頭像事件後，有網友發文指出「不是我要幫小S說話，小S雖然乍看之下講話很白目很直，但其實她絕大多數界線都抓得很準，真正會讓人受傷的事她很少會踩到，就算真的不小心踩到也會認真道歉」。

網友也回憶起小S在《康熙來了》時期，表示當時還有蔡康永會控場，兩人一搭一唱，節目效果做得既幽默又不會得罪他人，至於在《小姐不熙娣》時，可明顯看出小S已經收斂很多了，「所以才會覺得她沒有以前好笑，也沒那麼敢了」。

事實上，小S也曾在採訪時表示，她不建議觀眾對外模仿她在節目中的講話方式，因為現實中若是這樣說話，絕對會成為眾矢之的。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中