為何小S做節目效果都沒事「吳姍儒卻遭炎上」？網揪1關鍵原因

吳姍儒爆發踩踏劉宇寧頭像事件後，有網友發文解惑，同樣是做節目效果，為何小S和吳姍儒的處境卻大不相同。（資料照、翻攝自臉書）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「Sandy」吳姍儒日前代班《小姐不熙娣》，沒想到近日因在節目中踩踏中國男星劉宇寧頭像道具，引爆粉絲怒火。而同樣是做節目效果，為何小S都沒被罵，吳姍儒卻多次被炎上？有網友發文點出關鍵原因，「小S雖然乍看之講話很直，但是她絕大多數的界線都抓得很準」。

吳姍儒爆發踩踏劉宇寧頭像事件後，有網友發文指出「不是我要幫小S說話，小S雖然乍看之下講話很白目很直，但其實她絕大多數界線都抓得很準，真正會讓人受傷的事她很少會踩到，就算真的不小心踩到也會認真道歉」。

請繼續往下閱讀...

網友也回憶起小S在《康熙來了》時期，表示當時還有蔡康永會控場，兩人一搭一唱，節目效果做得既幽默又不會得罪他人，至於在《小姐不熙娣》時，可明顯看出小S已經收斂很多了，「所以才會覺得她沒有以前好笑，也沒那麼敢了」。

事實上，小S也曾在採訪時表示，她不建議觀眾對外模仿她在節目中的講話方式，因為現實中若是這樣說話，絕對會成為眾矢之的。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法