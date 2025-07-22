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娛樂 最新消息

百工百業挺罷免！波特王發聲 聶永真「我是台灣人」絕不鄉愿

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕24位國民黨立委的罷免案將在26日舉行投票，近日許多網友在社群平台響應「百工百業挺罷免」串文行動，包括台灣設計師聶永真與網紅波特王都公開發聲。

網紅波特王公開發聲。（翻攝臉書）網紅波特王公開發聲。（翻攝臉書）

網紅波特王發聲，表示看見許多「百工百業」貼文都是真人親自發聲，直呼相當感動，「這些聲音來自各行各業、來自台灣各個角落，沒有假帳，沒有網軍，只有一個又一個勇敢站出來的台灣人！」並喊話「台灣人挺台灣人」。

聶永真要捍衛民主價值與珍貴自由。（翻攝臉書）聶永真要捍衛民主價值與珍貴自由。（翻攝臉書）

曾三度獲得金曲獎的聶永真表示，自己是來自一個民主國家的小小公民，認為捍衛民主價值與珍貴自由，是最基本的良知。他多次強調：「在包裝明星與追星之前，我是台灣人」、「我們與許多跨國的台灣品牌合作過，談錢之前，我是台灣人」、「我們在很多國際設計相關場合遇過國家正名的委屈妥協，人情世故之前，我是台灣人。」

聶永真更談到，有些人選擇不表態，確實能享有更多福利與好處，但他說：「柔軟圓滑皆大歡喜，但在鄉愿之前，我是台灣人。」最後提醒：「你不在乎政治，它總有一天仍會用其他方式找上你，請立刻覺醒。」他表示支持罷免不適任立委，呼籲大家守護台灣這個家。

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