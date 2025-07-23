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娛樂 最新消息

吳宗憲疑嗆大小S沒家教「黃子佼也遭殃」 小S經紀人低調表態

〔記者侯家瑜／台北報導〕今（22）日傳出吳宗憲與徐家27年情誼驟變，傳出是因吳宗憲近期在中國直播中突然炮轟大小S為「沒家教的壞蛋」，疑似為女兒吳姍儒出頭，引發外界譁然。此舉被指與小S請假《小姐不熙娣》、改由吳姍儒代班後，金鐘獎加報吳姍儒有關。對此，小S經紀人表示不回應；稍早吳宗憲本人則回應：「我等一下兩點鐘FB會直播說明一下。太離譜了，扯得有點遠，不說明一下還真不行！」

吳宗憲疑為女兒吳姍儒，嗆大小S沒家教。（本報合成照）吳宗憲疑為女兒吳姍儒，嗆大小S沒家教。（本報合成照）

吳宗憲近年到中國發展，日前開直播時突然翻臉狂罵，遭質疑是在罵大小S是「沒家教的壞蛋」有關，後來這番話語也已傳到小S的耳裡。小S經紀人對此簡短回應：「不回應喔，謝謝。」低調處理、不願多談。而吳宗憲至截稿前未正式回應此番爭議，不過稍早他受訪時澄清：「我是在說黃子佼，這個人是沒有家教的，才會搞出那麼多奇怪的事。小S以前跟他交往過，所以我與她們沒有什麼交集。」

事實上，自黃子佼前年捲入me too風波後，吳宗憲就不斷在公開場合痛批對方，甚至揚言若對方復出，自己就退出演藝圈，可見他怨念極深；反觀女兒吳姍儒則走以和為貴的路線，面對卡位主持人、轉賣公關品等負面爭議，都大器以待，不過這次她與小S是否真的為金鐘獎報名鬧翻，只有當事人才清楚實情。

吳宗憲則表示說的是黃子佼，並直言「大家都是張冠李戴、空穴來風」，對於傳言不以為然。然而，這場風波卻也讓兩家過去多年情誼備受考驗，外界對雙方是否能夠破冰也高度關注。

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