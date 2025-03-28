蕭煌奇又開地獄列車！一句12字問候「送2.1萬人去冥府」

〔記者邱奕欽／台北報導〕「金曲歌王」蕭煌奇歌唱實力備受肯定，幽默性格更時常逗樂眾人，總是展現正面樂觀的態度證明「眼盲心不盲」，近日更隨著年輕人的步伐開通Threads社群帳號，沒想到首篇一句12個字的問候，不到半天就狂吸2.1萬人朝聖，更搭上他開往地獄的列車。

蕭煌奇因時常開自己玩笑，「開地獄列車」成為他的網路迷因。（翻攝自Threads）

蕭煌奇近年從被開地獄梗的對象，變成開自己地獄梗的大師，不時就開著地獄列車載著大票粉絲直闖冥府之門，他昨（28日）開通時下最受年輕人喜愛的Threads社群帳號，仍不忘自己的大師身份寫下第一則串文「讓我來看看你們都在做什麼？」簡單的12字問候以不到12小時的時間，就吸引超過2.1萬人朝聖送愛心。

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當中，網友A表示「我希望老師能看到我的留言並回覆我。」果真，蕭煌奇看到了，更順勢宣傳演唱會「你要來看我演唱會嗎？4/2寬宏售票。」網友B則貼出他開車的照片表示「老師我要搭你的車車！」沒想到蕭煌奇也看到了，不過他這次則以語音回覆「我最近想要換車了，所以你建議我換什麼車比較好？那我換了車我再載你，看要去哪裡再說！」

針對網友C許願「老師，下一期大樂透給個號碼。」蕭煌奇則報出3個名牌「06、26、33」；然而，在一陣已讀亂回中，網友D認真詢問「我就問！還有什麼事是老師做不到的？！」對此，蕭煌奇仍搬出同套門路亂回「生小孩。」不過，面對網友E哀傷表示「我今天被分手了。」蕭煌奇秒變正經並給予祝福「下一個會更好！」憑藉幽默又風趣的開朗性格再度圈粉無數。

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