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娛樂 最新消息

恐怖生存遊戲吸直播主挑戰播放量破3.7億次！「神還原」搬上大銀幕

電影《曼谷淪陷》將知名恐怖生存遊戲《Home Sweet Home》搬上大銀幕，駭人角色女鬼貝兒橫掃曼谷。（威視提供）電影《曼谷淪陷》將知名恐怖生存遊戲《Home Sweet Home》搬上大銀幕，駭人角色女鬼貝兒橫掃曼谷。（威視提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕電影《曼谷淪陷》改編自知名恐怖生存遊戲《Home Sweet Home》，遊戲原作以泰國民間傳說與都市靈異故事為背景，玩家需在詭譎環境中，以第一人稱視角躲避怨靈追殺，憑藉高度沈浸式體驗，吸引眾多遊戲直播主挑戰，在YouTube與Twitch平台的總播放量累積突破3.7億次。

電影《曼谷淪陷》不僅忠實還原遊戲，也將骷髏巨人、女鬼貝兒等經典角色搬上大銀幕，並大幅升級武打動作與災難場面，讓觀眾在陰森詭譎的泰式驚悚中，還能感受腎上腺素狂飆的極限求生之戰。

曾在《納尼亞傳奇》飾演大哥彼得的威廉莫斯里，在電影《曼谷淪陷》激戰地獄魔物。（威視提供）曾在《納尼亞傳奇》飾演大哥彼得的威廉莫斯里，在電影《曼谷淪陷》激戰地獄魔物。（威視提供）

曾在《納尼亞傳奇》中飾演四兄妹大哥「彼得」的英國男星威廉莫斯里在片中飾演身經百戰的警探，不僅要對抗巨型骷髏魔物，還得激戰各種兇猛地獄魔物，從近身徒手格鬥到刀術槍戰，全方位挑戰極限動作場面。

該片描述警探傑克與妻女前往泰國度假，原本應是一場悠閒的親子之旅，卻因恐怖分子的血腥屠殺而徹底變調。然而，更駭人的是，地獄之門竟被強行打開，無數惡靈瘋狂竄出，甚至還有骷髏巨人肆虐城市，讓曼谷頓時淪為人間煉獄。《曼谷淪陷》將於4月2日在台上映。

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