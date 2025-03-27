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「台灣最強高中生」服兵役！Ray迷彩軍裝貼國旗 外國網友熱議

Ray曬出軍裝照（左），最近又與adidas合作拍廣告。（翻攝自IG、YouTube）Ray曬出軍裝照（左），最近又與adidas合作拍廣告。（翻攝自IG、YouTube）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕在歐美擁有高知名度的「台灣最強高中生」Ray，已經高中畢業的他昨天（26日）曬出迷彩軍服的照片，上面還貼有中華民國國旗，意外引發外國網友的熱烈討論。

Ray在日本與知名直播主凱塞納特（Kai Cenat）結識後，在網路上大爆紅，Ray前往美國與凱塞納特一同開直播，凱塞納特則特別到台灣參加Ray的高中畢業典禮，兩人的組合受到熱烈歡迎，Ray也被稱為最多外國人認識的台灣高中生。

Ray與Kai Cenat在日本的超商前開啟緣分。（翻攝自X）Ray與Kai Cenat在日本的超商前開啟緣分。（翻攝自X）

不過據外國網友透露，Ray已經長達4個月沒有公開現身，一直到昨天才在IG限時動態曬出軍服的照片，正如他先前所言，在高中畢業後選擇不先上大學，而是先服完兵役。

Ray曬出迷彩軍裝照，上面還有國旗。（翻攝自IG）Ray曬出迷彩軍裝照，上面還有國旗。（翻攝自IG）

Ray去當兵的消息曝光後，外國網友議論紛紛，甚至有兩萬多人按讚，紛紛表示，「台灣男性都必須要服兵役」、「希望Ray可以平安服完兵役」、「我覺得當兵對他來說是很好的成長」、「我很想念Ray」、「Ray回來之後會成為更好的人」。也有外國網友po出阿兵哥挑戰天堂路的紀錄影片，希望Ray能夠平安。

Ray近年來知名度越來越高，喜歡打籃球的他近期還與不少NBA球員有互動，甚至連adidas的形象影片都找他入鏡，與「零號探員」Gilbert Arenas、Skyy Clark等人一起拍，台灣最強高中生之名當之無愧。

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