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百萬網紅「童顏巨乳」超吸睛！ 真實年紀曝光震撼全網

日本女網紅「水煮蛋」擁有童顏外貌。（翻攝自X）日本女網紅「水煮蛋」擁有童顏外貌。（翻攝自X）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本女網紅「水煮蛋」（ゆでたまご）擁有童顏外貌，以及豐滿上圍，深受粉絲喜愛，在抖音平台有130萬粉絲追蹤。她24日迎來生日，並首度揭露「真實年齡」，讓不少網友聽後愣住了！

相關新聞：G級寫真女星下海拍AV！ 自認「肉食女」：看到想要的就出手

水煮蛋24日迎來生日，在X發文直呼「我32歲了！」，坦言自己開始活動到現在，6年來都沒有公開年齡，其實沒有特別的理由要隱藏，且想主動與粉絲聊相關話題，於是決定公開，現在可以毫無顧忌談最喜歡的算命話題了。她也開玩笑表示，以前總是以「我還是20多歲」的心態處理事情，事實上，她已經超過30歲，且身邊的好友大概也都33歲左右。

日本女網紅「水煮蛋」真實年齡為32歲。（翻攝自X）日本女網紅「水煮蛋」真實年齡為32歲。（翻攝自X）

水煮蛋的真實年齡曝光後，立刻掀起討論，網友紛紛湧入留言區祝福她「生日快樂」並大讚，「知道年齡後更加支持你了」、「我還以為你才25歲」、「看起來完全不像32歲，這樣的可愛真的是武器！」

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