前樂天女孩宣布成「單親媽咪」 酒駕球員前夫：不怪任何人

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕曾為樂天桃猿外野手的邱丹去（2024）年6月酒駕上國道自撞，事後遭球團解約，自斷職棒生涯。他的妻子、前樂天女孩成員李芳昨（28日）突然發文宣布自己成為「單身媽咪」，對此，邱丹也在社群上發聲，雙雙證實離婚消息。

李芳（右）宣布成為「單親媽咪」，揮別前夫邱丹。（翻攝自IG）

李芳昨天於社群PO出自己與兒子的合照，向廠商招手說，「我是李芳，一位熱愛生活的單身媽咪，期待與有溫度、想法的品牌，攜手共創美好篇章」，透露自己恢復單身，也邀請其他單親爸媽可以跟她交流、分享故事。

請繼續往下閱讀...

對此，邱丹隨即於IG限時動態發聲，「任何事情沒有責備，每個人本來就有不同選擇，想法理念不同，不怪任何人，有相遇就是美好。往後的人生還在進行，做好自己該做的。」此外，他曬出抱著兒子的影片表示，「人生還在繼續前行，爸爸永遠愛你。」

邱丹深夜發聲。（翻攝自IG）

相關新聞：邱丹的前樂天女孩妻子嚴正發聲

事實上，邱丹酒駕自撞事件曝光後，李芳曾表示，自己身為人母，對於酒駕絕對零容忍，立場不因自己先生犯錯而改變，且這樣的錯誤與相關法律懲處，邱丹個人必須完全負責及承擔，沒有轉圜空間。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法