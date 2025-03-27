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張雅琴反擊翁曉玲「停播說」 強硬回應充滿戰神味

張雅琴（右）認為許多向NCC投訴的內容瞎爆。（張雅琴提供）張雅琴（右）認為許多向NCC投訴的內容瞎爆。（張雅琴提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕知名女主播張雅琴主持的《雅琴看世界》今（27）遭國民黨立委翁曉玲點名，認為該節目被大量申訴未經事實查證，要求NCC應對其進行停播。對此，張雅琴在節目上回擊，怒嗆聲：「我的回應是，翁曉玲應該下台」。

張雅琴怒問，《雅琴看世界》報導翔實，為什麼要牽扯到她身上？（翻攝自臉書）張雅琴怒問，《雅琴看世界》報導翔實，為什麼要牽扯到她身上？（翻攝自臉書）

相關新聞：《雅琴看世界》遭點名 藍委翁曉玲要求停播

關於翁曉玲指出《雅琴看世界》被申訴的次數多達308次，張雅琴強硬回應，國民黨和民眾黨只會用複製貼上的方式到NCC對《雅琴看世界》大量投訴，投訴內容根本瞎爆，否認報導不實，更戳破申訴內容誇張到「明明報導內容就是完全照著事實報導記者會內容，還可以被投訴內容不對」倘若節目內容不對，應投訴開記者會的人，更反問：「怎麼會講到我身上？」另外，她建議NCC可以把所有申訴內容在網路上公布，讓大家看看投訴的人是多麼的無聊至極。

張雅琴怒駁斥自己做主播台多年不是靠貌美，而是有頭腦。（翻攝自臉書）張雅琴怒駁斥自己做主播台多年不是靠貌美，而是有頭腦。（翻攝自臉書）

張雅琴也指出現在藍白痛恨台灣政府，誰敢挑戰，就想方設法把人弄死，她怒嗆：「我張雅琴不是那麼好弄死的，我今天坐在這個主播台上多少年，你知道嗎？我又不是憑著我的貌美，我憑的是我的腦子啊跟我的良心啊」。

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