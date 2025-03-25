晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

金賽綸先生曝3點反擊！親自否認暴力：願接受警方調查

金賽綸之死持續延燒。（達志影像）金賽綸之死持續延燒。（達志影像）

〔記者鍾志均／綜合報導〕金賽綸之死延燒，今（25）韓媒《The fact》報導金賽綸前男友K某說法，其中一項指出金賽綸受到丈夫暴力對待，精神受折磨；金賽綸的先生稍早直接聯繫「橫豎研究所」否認一切，聲稱部分勢力持續散播嚴重扭曲的事實。

相關新聞：金賽綸閨密上《橫豎研》爆哭 怒罵前男友不是人

橫豎研究所曬出金賽綸結婚證明書。（翻攝自YouTube）橫豎研究所曬出金賽綸結婚證明書。（翻攝自YouTube）

金賽綸的老公表示，2024年11月中旬，透過熟人介紹認識金賽綸，短時間內產生強烈連結，並於今年1月12日在美國，由證人陪同下進行正式婚禮，不過「因太快陷入戀愛，缺乏深思熟慮，加上遠距離、個性不合等」，雙方已合意展開結婚無效的程序。

金賽綸老公提出3點說明：

1. 關於暴力指控

我住在美國寧靜的多戶型公寓中，由於隔音差，若發生暴力事件，樓下住戶會報警。

地點是在紐澤西州，不是紐約。況且，在美國施暴會面臨非常嚴重的法律責任。

我從小在美國接受嚴格教育。

我和金賽綸從首次見面2024年11月起，到2025年2月總共見了四次面。

除了第一次是我飛往韓國，其餘三次都是因為我上班無法離開，所以金賽綸每月主動來美國。

如果真的有什麼暴力、監禁等離譜行為，為何她會自願飛來美國呢？

我也因為心疼她長途飛行的疲憊，在美國期間無論是經濟或情感上，都盡最大努力給她最好的照顧。

據說她手上有「受傷照片」來證明暴力，如果真的有，請公開出來。

必要的話，我也願意接受警方調查。

2. 關於監控爭議

我們是遠距離關係，因此雙方彼此同意，對彼此的手機和社群媒體帳號都沒有設定密碼限制。

實際上，賽綸也常透過我的手機聯絡他人。

我們之間是基於建立夫妻間信任而互相公開密碼的。

無論是社群帳號密碼的分享、還是情侶之間的備忘錄等等，這些都是雙方同意的前提下進行的。

她在美國的時候我們幾乎是24小時在一起，互相沒有秘密，這樣的狀況卻被形容為「監控」，我實在難以理解。

我們還可以公開雙方簽署的備忘協議，這我手上有資料，之後會一併公開。

3. 關於懷孕與威脅結婚

關於懷孕的指控，完全不是事實。

我們真正開始交往是在2024年11月中旬，正式建立關係是在11月底她訪美之後，時間點根本對不上。而且，我們雙方都沒有打算要孩子，金賽綸當時也有服用避孕藥。

說我用懷孕威脅她結婚，這種說法是對她極大的侮辱。

哪有人是被威脅才結婚的？我們是互相相愛，金賽綸當時也很積極地表示想結婚，這些都有證據可以佐證。

另外，說我用暴力手段來維持我們的關係，這也完全不是事實。

我們是合意討論並準備進行結婚無效化的程序。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

☆自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。安心專線：1925☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中