金賽綸先生曝3點反擊！親自否認暴力：願接受警方調查

金賽綸之死持續延燒。（達志影像）

〔記者鍾志均／綜合報導〕金賽綸之死延燒，今（25）韓媒《The fact》報導金賽綸前男友K某說法，其中一項指出金賽綸受到丈夫暴力對待，精神受折磨；金賽綸的先生稍早直接聯繫「橫豎研究所」否認一切，聲稱部分勢力持續散播嚴重扭曲的事實。

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橫豎研究所曬出金賽綸結婚證明書。（翻攝自YouTube）

金賽綸的老公表示，2024年11月中旬，透過熟人介紹認識金賽綸，短時間內產生強烈連結，並於今年1月12日在美國，由證人陪同下進行正式婚禮，不過「因太快陷入戀愛，缺乏深思熟慮，加上遠距離、個性不合等」，雙方已合意展開結婚無效的程序。

金賽綸老公提出3點說明：

1. 關於暴力指控

我住在美國寧靜的多戶型公寓中，由於隔音差，若發生暴力事件，樓下住戶會報警。

地點是在紐澤西州，不是紐約。況且，在美國施暴會面臨非常嚴重的法律責任。

我從小在美國接受嚴格教育。

我和金賽綸從首次見面2024年11月起，到2025年2月總共見了四次面。

除了第一次是我飛往韓國，其餘三次都是因為我上班無法離開，所以金賽綸每月主動來美國。

如果真的有什麼暴力、監禁等離譜行為，為何她會自願飛來美國呢？

我也因為心疼她長途飛行的疲憊，在美國期間無論是經濟或情感上，都盡最大努力給她最好的照顧。

據說她手上有「受傷照片」來證明暴力，如果真的有，請公開出來。

必要的話，我也願意接受警方調查。

2. 關於監控爭議

我們是遠距離關係，因此雙方彼此同意，對彼此的手機和社群媒體帳號都沒有設定密碼限制。

實際上，賽綸也常透過我的手機聯絡他人。

我們之間是基於建立夫妻間信任而互相公開密碼的。

無論是社群帳號密碼的分享、還是情侶之間的備忘錄等等，這些都是雙方同意的前提下進行的。

她在美國的時候我們幾乎是24小時在一起，互相沒有秘密，這樣的狀況卻被形容為「監控」，我實在難以理解。

我們還可以公開雙方簽署的備忘協議，這我手上有資料，之後會一併公開。

3. 關於懷孕與威脅結婚

關於懷孕的指控，完全不是事實。

我們真正開始交往是在2024年11月中旬，正式建立關係是在11月底她訪美之後，時間點根本對不上。而且，我們雙方都沒有打算要孩子，金賽綸當時也有服用避孕藥。

說我用懷孕威脅她結婚，這種說法是對她極大的侮辱。

哪有人是被威脅才結婚的？我們是互相相愛，金賽綸當時也很積極地表示想結婚，這些都有證據可以佐證。

另外，說我用暴力手段來維持我們的關係，這也完全不是事實。

我們是合意討論並準備進行結婚無效化的程序。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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