吳婉君心碎再發聲！揭趙駿亞施暴「深夜失眠吐心緒」

吳婉君（圖）勇敢為自己挺身，揭發趙駿亞施暴惡行。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「8點檔女神」吳婉君昨（25日）透過聲明指控，趙駿亞在交往期間言語暴力、情緒勒索及肢體暴力，烙印下難以消除的夢魘；面對外界關心，她今凌晨時分也意外吐實心緒，一席話更令粉絲們深感不捨。

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吳婉君在聲明中提到和趙駿亞去年7月開始交往，期間不斷遭言語暴力和情緒勒索，最終更引發肢體暴力，「造成本人身體上的傷害，更成為難以消除的夢魘。」她認為暴力不能容忍，除了緊急驗傷報警、提出傷害及家暴告訴，同時也決定揭開傷疤，「要讓犯錯的人受到懲罰，也希望讓曾經或是正在經歷的人獲得一點力量，請勇敢保護自己。」

吳婉君不姑息養奸，勇敢為自己挺身的行徑，更是令粉絲們相當不捨，面對外界接踵而至的關心，她今26日凌晨對於網友的留言有感而發，可見內容以三人的對話呈現，A先是詢問「妳長這麼大沒被打過吧」？B隨後表示「誰會被打成這樣？」最後C才坦言「我啊，被我媽打的！」此番對話也讓她心疼道「沒有傷心可以按。」意外吐實心緒以及低落情緒。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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