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娛樂 日韓

金秀賢否認勾搭未成年金賽綸 淚訴：沒做過不能承認

韓星金秀賢在記者會中聲淚俱下。（翻攝自YTN）韓星金秀賢在記者會中聲淚俱下。（翻攝自YTN）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓星金秀賢神隱21天之後，今（31）終於出面召開記者會，他穿著黑色西裝搭配黑色襯衫現身，並由律師陪同，記者會現場不開放媒體提問。金秀賢一進場就深深鞠躬，之後更激動落淚、渾身顫抖，他認了在《淚之女王》播出的4年前曾與金賽綸交往過1年，也強調自己和金賽綸交往的時候，金賽綸已經成年，至於有人（指《橫豎研究所》）爆料的對話紀錄，他表示：「我沒有做的事情就不能承認」。

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金秀賢整場記者會都表情凝重，講著講著就流下淚來，之後更是哭到渾身顫抖。金秀賢為自己的不勇敢道歉，他說：「我自認是膽小鬼，我一直都是為了守護自己擁有的東西，總是害怕會失去什麼，忙著逃避一切，所以站在這裡花了很多時間，我一直想應該一開始就在這裡把事情講清楚」。

金秀賢說到激動處忍不住抹眼淚。（翻攝自YTN）金秀賢說到激動處忍不住抹眼淚。（翻攝自YTN）

金秀賢表達出自己的心裡非常害怕及不安，也很擔心今天記者會說出口的話會帶來怎樣的後果，不過這次他選擇站出來，希望所有事情能好好結束，他也哭著說：「有人給我建議，要我好好結束，趁著危機管理時展現出自己良好的一面，之後隨著時間過去大家就會淡忘這些事情，到時再準備復出」哽咽的金秀賢邊哭邊說：「我如果聽了這些話，我跟故人（金賽綸）的私生活就不會被爆料成如今的狀況，也不用擔心明天會被上傳什麼照片、爆什麼事、私照流出遭人侮辱，可是我沒辦法這樣做，如果被威脅就承認沒發生的事，我沒辦法做到。」

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金秀賢今著黑色西裝搭配黑色襯衫出席記者會。（翻攝自YTN）金秀賢今著黑色西裝搭配黑色襯衫出席記者會。（翻攝自YTN）

金秀賢除了否認對未成年的金賽綸出手，更指出兩人交往就跟普通情侶一樣。兩人同公司時，都了解彼此如何生活，當故人經歷酒駕事件之後，金秀賢坦承自己也沒辦法輕易聯絡她。但他決定做個負責任的人，就算記者會之後他們（《橫豎研究所》）會瘋狂爆料，金秀賢也決定「我一定會證明一切」。

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