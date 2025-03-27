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娛樂 最新消息

（影音）黃子佼上訴高院求免入監 苗博雅怒斥說重話

藝人黃子佼持2259部兒少性影片，一審判刑8月，不得易科罰金，有入獄可能；黃上訴拼免入監，高院今首度開庭，黃子佼昨低調出庭，戴口罩遮住臉部，僅露出眼睛，未受訪。（記者楊國文攝）藝人黃子佼持2259部兒少性影片，一審判刑8月，不得易科罰金，有入獄可能；黃上訴拼免入監，高院今首度開庭，黃子佼昨低調出庭，戴口罩遮住臉部，僅露出眼睛，未受訪。（記者楊國文攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕黃子佼被控在色情網站「創意私房」論壇購買少女淫片，遭台北地檢署以《兒童及少年性剝削防制條例》的持有兒童及少年性影像罪起訴，台北地院審理認定，黃子佼不僅是「創意私房」的10年資深會員，且前後購買高達2259部少女性影像，受害人達35人之多，年紀最小僅10歲，犯後無悔意，將黃判刑8月，不得易科罰金，且併科罰金10萬；黃子佼上訴求緩刑或易科罰金，免入獄。

高等法院26日首度開庭，黃子佼進入法庭原本拿下口罩，看見媒體立即戴上口罩，不願曝光，而台北市議員苗博雅則在Youtube影片「黃子佼2259個虐童檔案從哪來？破解創意私房暗黑手法，你該怎麼保護你的孩子」清楚揭露受害者被害情形。

相關新聞：黃子佼改口部分認罪 王婉諭痛斥鬼話連篇：不讓復出剛好而已

影片中，苗博雅氣憤表示創意私房論壇會員購買這些影片，根本清楚知道對方未成年且是在非自願的情況下拍攝，並說包括黃子佼也是，苗博雅氣問：「看過這些的人，你怎麼能夠接受他（指黃子佼）重返演藝圈？」

由於黃子佼涉非法持有兒童及少年性影像罪，刑度為1年以下，屬二審判決即定讞的案件。一審認定，黃持有多達2259部少女淫片，加上無悔意，將他重判8月，並不得易科罰金，刑度相當重，若高院未來判決結果維持一審的8月，或仍超過6月徒刑，黃將須入獄服刑。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

相關影片：〈影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒〉

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