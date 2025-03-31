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娛樂 日韓

批金秀賢記者會「毫無智商可言」 她揭1現實：哭再慘也沒用

金秀賢神隱21日首度現身。（翻攝自YT）金秀賢神隱21日首度現身。（翻攝自YT）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國男星金秀賢與已故女星金賽綸風波持續延燒，神隱21天的他，終於在今（31日）首度公開露面。他一進場便深深鞠躬致歉，隨後聲淚俱下地還原與金賽綸的感情經過，然而，大批網友對他的說法不買單，關注此案的律師李怡貞更直言，「這場記者會毫無智商可言。」

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金秀賢稍早身穿全黑西裝出席記者會，語氣顫抖地表示，自己心理承受極大壓力與不安。他坦承，自己與金賽綸曾在《淚之女王》播出的4年前曾交往過一年，並強調當時金賽綸已經成年，反駁外界質疑自己曾對女方施加壓力，導致她做出悲劇性的選擇。

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整場記者會中，金秀賢數度情緒潰堤，邊哭邊低下頭拿水喝了起來，甚至哽咽到無法言語，低頭喝水平復情緒。然而，這一幕卻讓律師李怡貞忍不住狠酸：「我以為他往下是要吐耶，講沒多久就在喝水，真的哭過就知道連喝水都會嗆到，一點想同情的感覺都沒有。」她更進一步批評，「跟s人比慘比受害者地位的記者會毫無智商可言，哭再慘也沒有用」。

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