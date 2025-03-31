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金秀賢力駁「戀童癖」罵名！與金賽綸對話「鑑定出爐」92％為假

金秀賢公開顯示，KakaoTalk訊息由不同人撰寫的可能性為92%。（翻攝自YouTube）金秀賢公開顯示，KakaoTalk訊息由不同人撰寫的可能性為92%。（翻攝自YouTube）

〔記者鍾志均／綜合報導〕金秀賢遭金賽綸家屬委託律師開記者會，公開他和金賽綸2016年的KakaoTalk親密對話，對此，金秀賢今（31）表示，金賽綸遺屬提出的所有指控和證據，都是在事件曝光後才重新錄製的，直言訊息內容經過變造。

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金秀賢指出，KakaoTalk對話出現太多「如果真的是她本人，就不可能犯的錯」，例如說是2016年的照片，實際上是2019年的，再者，她如果真的是已故者，應該不會不知道曾參與的自由作品名，包括她所屬的經紀公司、合約期間，全都說錯，事實上，金賽綸當時只在金秀賢公司作為演員活動，並沒有擔任新人選角或視覺總監。

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YT「橫豎研究所」根據「2016年」的對話內容，將金秀賢塑造成性剝削未成年者的加害者、戀童癖的形象，但金秀賢說，實際上，2016年與2018年KakaoTalk中與她對話的人，是不同的人。

為了證明此點，金秀賢將遺屬提出的2016年、2018年的KakaoTalk訊息一併提交給科學筆跡分析機構做鑑定，表示事件曝光的照片、影片有很多都是「非原始版本」，而是被剪輯過的KakaoTalk圖像。甚至今天證據顯示，判斷2016年與2018年的訊息是否為同一人撰寫時，推論為非同一人的可能性為92%。

金秀賢說，「針對我做過的選擇，無論怎麼批評我，我都可以接受，但那不代表所有不是事實的東西，就可以變成事實。」更喊話金賽綸遺屬，表示若手上的證據是真實的，希望他們能將所有資料提交給調查機關，透過法律程序接受檢驗。

金秀賢稱，「每天都在目睹那些人因為我而痛苦、崩潰的樣子。」坦言害怕又有人說自己是殺人犯。

金秀賢擔心，「記者會結束之後，他們（金賽綸遺屬、橫豎研究所）又會拿出什麼新的假證據與假證詞來傷害我、傷害我身邊的人，我無法預測，表示「我做過的事，我可以接受所有的批評。但沒做過的事，就是沒做過。」盼外界能靜待後續的調查與事實。

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