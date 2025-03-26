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大谷翔平曾被拒於千里之外 田中真美子自爆不愛「這類型」

大谷翔平與田中真美子婚後十分幸福。（翻攝自IG）大谷翔平與田中真美子婚後十分幸福。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本棒球明星大谷翔平去年和前籃球運動員田中真美子步入婚姻，他曾多次公開表示對妻子的愛意和感謝，好感情羨煞眾人。但日媒指出，大谷翔平曾邀約真美子一起吃飯，卻慘遭拒絕，讓一開始選擇主動的他感到挫折。

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然而，根據日媒《女性自身》的最新報導，大谷翔平是在健身房與真美子結緣，兩人經常在運動員專用健身房見面，他剛開始就對真美子一見鍾情，所以才鼓起勇氣向她約飯，不料遭到拒絕；真美子當時覺得還不夠了解大谷翔平，害怕對方會是「輕浮的男性」，因為這是她最想避開的男生類型，所以才選擇婉拒。後來在父母的鼓勵下，真美子才逐漸卸下心防，決定與大谷翔平展開進一步的了解。

報導指出，在實際上與大谷翔平相處後，真美子逐漸被他的誠懇吸引，檯面下與球場上的「大明星」形象十分不同，大谷翔平的個性真誠、善良，讓真美子認定後進而交往，兩人於2024年結婚，並在年底宣布真美子懷有身孕，大谷翔平事業、家庭兩得意。

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