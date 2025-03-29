「一代大俠」張振寰今告別式 離婚23年前妻鮑正芳平靜現身

鮑正芳出席告別式，態度相當平靜。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕資深演員張振寰曾主演戲劇《小李飛刀》、《大俠沈勝衣》成名，被封為「一代大俠」，14日被發現陳屍家中，享壽65歲。他離婚23年的前妻鮑正芳和兒子張熙宇今為他在台北市立殯儀館（原2殯）舉行告別式，鮑正芳有情有義奔走於殯儀館，今現身但不穿喪服，以「孩子的媽」身分出席告別式，坐在第一排位置，態度相當平靜，公祭時則是她的經紀人代表上前致意。

張振寰告別式的遺照，是他年輕時比武造型。（記者陳奕全攝）

告別式上遺照是他年輕時比武造型，僅兒子張熙宇一人跟著法師進行家祭儀式，張振寰的哥哥透過警方表示不出面處理，也不願意提供聯絡方式。而王偉忠、華視編劇鍾玲都獻花致意，陳玲玲和老公則到現場弔唁。

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張振寰告別式，兒子張熙宇捧靈位。（記者陳奕全攝）

公祭時，有3位張振寰粉絲現身，送偶像最後一程，表示：「振寰哥我們來送你了，謝謝你帶給我們美好回憶，這些回憶在我們心中有著重要地位，喜歡你的人會永遠記得你的，千言萬語化作一句祝福。」

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