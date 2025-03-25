中配亞亞住家掛滿五星旗 律師發文狂轟

中配網紅「亞亞」劉振亞因武統言論被移民署廢止居留許可，並依法要求限期離境。（記者塗建榮攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕中國配偶網紅「亞亞」劉振亞在社群上發布武統言論的影片，被移民署廢止依親居留許可，最晚須於今（25）日結束前離境，她四處叫屈，今早還與「台灣國際家庭互助協會」到內政部外開記者會，訴求撤銷處分，堅持不離開台灣。對此，律師林智群則分享一張截圖，內容為亞亞鄰居控訴她的誇張行徑。

中配網紅「亞亞」劉振亞與「台灣家庭互助協會」赴內政部門口召開記者會，要求內政部撤銷驅離處分。（記者塗建榮攝）

一名自稱是亞亞鄰居的網友在社群發文，表示對亞亞的印象非常鮮明，因為她家門口總是掛滿五星旗，彷彿「生怕別人不知道她的立場」。最讓鄰居崩潰的是，亞亞每天早上都會大聲播放〈義勇軍進行曲〉，因隔音不好，在家裡聽得一清二楚，造成困擾。當鄰居試圖和她溝通時，亞亞理直氣壯說：「大家都是一份子，為什麼不能放？」並開始數落台灣多爛、多沒希望，讓人感到她根本不想待在這裡，鄰居也很無奈，心想：「如果真的這麼討厭，為什麼還要住在這呢？」

請繼續往下閱讀...

新聞爆發之後，亞亞仍舊一如往常激動，語氣也沒有改變，對此，律師林智群感嘆：「西（中）國人談到台灣藝人時，最喜歡說：『不能吃我們的飯，還砸我們的鍋！』這句話還給你們」。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法