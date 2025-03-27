金賽綸生前手寫信曝光！苦苦哀求金秀賢：你是我的初戀…

南韓YouTube頻道《橫豎研究所》公開金秀賢與金賽綸對話紀錄。（翻攝自YT）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國已故女星金賽綸的家屬今（27）透過委任律師召開記者會，公開聲稱金賽綸與金秀賢交往6年期間的對話紀錄，同時曝光一封金賽綸手寫信的內容。

金賽綸手寫信曝光。（翻攝自YT）

在記者會上公開了一封金賽綸生前寫的親筆信，指出金賽綸在去年收到經紀公司「GOLDMEDALIST」催討7億韓圜（約新台幣1583萬元）的第2封存證信函後，於去年4月初寫信給金秀賢，內容提到希望能解開彼此誤會，但卻無法聯繫上公司的任何人，因此才會上傳與金秀賢的親密貼臉照，對此感到抱歉，表示無意給任何人添麻煩。

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金賽綸在信件中提及與金秀賢的戀情，「我們交往了大概5、6年了吧，你是我的初戀也是我最後的愛，所以希望你不要躲著我」，並留下手機號碼請求對方能與她聯繫。家屬指出，這封信最終未能送到金秀賢手上，因為金秀賢住所管制嚴格無法進入，信件未能送出也讓金賽綸感到絕望。

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