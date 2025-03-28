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雪莉哥哥不忍了！指名道姓「金秀賢踹共」 質疑亂加床戲逼全裸

雪莉在2019年逝世，至今仍讓許多人想念。（翻攝自IG）雪莉在2019年逝世，至今仍讓許多人想念。（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕金秀賢風波越演越烈，金賽綸案還沒水落石出，韓星雪莉的家屬也要加入戰局。雪莉的哥哥今天發表聲明，指控雪莉當年與金秀賢拍攝《Real》時，亂加床戲、不用替身，盼金秀賢給予回應，並對金賽綸家屬表達致意，表示無法對金賽綸的死視而不見。

雪莉哥哥這幾天在IG上砲火猛烈，今天還PO出全黑圖表示：「妹妹離開6年了，你玩弄女人6年了，未來6年換你痛苦，別太快崩潰喔。」

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雖當時沒有指名道姓，但當天下午，雪莉哥哥透過韓媒發表三點質疑，其一是當年在雪莉靈堂上，《Real》工作人員及演員指稱雪莉、金秀賢的床戲根本沒在劇本上。其二是當年拍攝裸露戲時，明明有替身演員，卻不斷說服雪莉親自上陣，希望金秀賢能解釋原因。

最後，雪莉哥哥稱當時傳出拍攝當天替身演員因病缺席，不過在靈堂上聽到相關人士的說法，稱替身演員分明在場，因此他要求金秀賢、Gold Medalist的共同創辦人李沙朗出面說明。

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事實上，當年《Real》臨時換導演變成金秀賢的表哥李沙朗，雪莉為戲大尺度演出，雪莉家屬表示，雪莉在拍完電影後表示不會再拍電影，還因為壓力太大接受精神相關治療。

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