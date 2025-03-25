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金賽綸過世不是因為金秀賢 前男友抖金家冷血舉動

金秀賢與已故女星金賽綸的緋聞風波持續延燒。（翻攝自YouTube）金秀賢與已故女星金賽綸的緋聞風波持續延燒。（翻攝自YouTube）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓星金秀賢與已故女星金賽綸緋聞風波持續延燒，本週日他即將來台擔任「高雄櫻花季」壓軸嘉賓，主辦單位至今仍表示：「計畫不變，照常演出，來台時間未定。」而金賽綸過世後，家人出面爆料她在未成年和金秀賢交往過，且因債務而痛苦不已，將死因歸咎金秀賢，不料金賽綸前男友首發聲，稱金賽綸過世並不是因為金秀賢。

金賽綸前男友接受韓媒《THE FACT》訪問，表示很清楚金賽綸的死不是因為金秀賢，並氣憤指稱：「被掩蓋的真相太多太多了，我非常生氣，為了撫慰金賽綸，就算只有一部分也可以，我希望讓這世界知道真相。」

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前男友受訪特別點名金賽綸母親，指出金賽綸去年11月自殘送醫後出院，他們一齊回家竟看到金母與朋友淡定在家裡吃飯，「他們完全沒有驚嚇，金賽綸看到這一幕痛苦萬分」，前男友說，金賽綸因為失望轉而絕望，才一直想逃離到別處，「最後她離開人世，和金秀賢完全沒關係」，金賽綸前男友說。

受訪最後，金賽綸前男友表示沒見過金秀賢，但看到他因響亮名氣而被外界責難，替金秀賢感到憤憤不平。

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