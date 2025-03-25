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吳婉君不是第一個 趙駿亞「恐怖情人」黑歷史曝光

男星趙駿亞近年淡出演藝圈，現又傳出疑似對吳婉君施以暴力。（本報資料照，記者陳奕全攝）男星趙駿亞近年淡出演藝圈，現又傳出疑似對吳婉君施以暴力。（本報資料照，記者陳奕全攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕「八點檔女神」吳婉君與趙駿亞緋聞傳出多年，但兩人都沒有認愛，加上先前趙駿亞與體育主播秦于婷結束4年戀情時，外界猜測有第三者介入，感情世界讓人霧裡看花。今（25）傳出吳婉君前往中和分局提告趙駿亞家暴及傷害，等於間接認了這段戀情。本報稍早報導吳婉君13日在趙駿亞中和住處遭毆，隨後便至警局提告，中和分局表示依規定受理，將通知趙駿亞到案說明。

有「八點檔女神」之稱的女星吳婉君。（翻攝自IG）有「八點檔女神」之稱的女星吳婉君。（翻攝自IG）

相關新聞：吳婉君遭趙駿亞毆打！赴警局提告家暴及傷害

這並不是趙駿亞第一次傳出暴力事件，過去他也被2任前女友指控打人。近年淡出演藝圈的趙駿亞目前主要經營戶外活動YouTube頻道，他過去情史豐富，曾與林可彤、花花、李燕、高宇蓁，以及前體育主播秦于婷傳出緋聞，最令人印象深刻的莫過於2021年，一名王姓女子表示是趙駿亞前女友，出面爆料趙駿亞對她施暴，當時趙駿亞還曾在社群平台對此事回應「親愛的粉絲朋友們謝謝關心，我還好，挺的住，沒有的事就沒有，交給法律，相信司法。」；另有一位A小姐也出面指控曾經遭受趙駿亞暴力對待；一名徐姓女子則指趙駿亞2002年對她施暴後遭警方帶補，在美入獄服刑16個月。

趙駿亞（右）曾與體育主播秦于婷戀愛4年。（翻攝自臉書）趙駿亞（右）曾與體育主播秦于婷戀愛4年。（翻攝自臉書）

45歲的趙駿亞10年多前以《新兵日記》魔鬼班長爆紅，後來演出《一家人》、《金家好媳婦》等八點檔，受到許多觀眾喜愛。2015年因遭前女友指控家暴，一度鬧上新聞版面，趙駿亞對這些女子的指控大多否認，卻已被外界冠上「恐怖情人」形象。

☆若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」☆

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