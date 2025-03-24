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娛樂 最新消息

中配恩綺演過頭 中國人反酸：你快當歸

中配恩綺常拍攝在台灣街頭唱紅歌。（翻攝自抖音）中配恩綺常拍攝在台灣街頭唱紅歌。（翻攝自抖音）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕繼中配網紅「亞亞」之後，同為中國籍配偶「小微」及「恩綺」也因發表鼓吹武統言論遭移民署約談，21日移民署廢止2人居留許可，並依法要求限期離境。22日2人合體直播取暖，「小微」高喊：「我為了愛國被趕出台灣，我開心！為了愛國，我犧牲的值得！」

至於喜歡唱歌、擁有７萬多名粉絲的恩綺，日前發布在台灣街頭「唱紅歌」片段，留言區引來大批小粉紅支持，不過仍被發現還有許多中國人留言，用近來流行的統戰用語諷刺酸她：「快點當歸。」

相關新聞：喊武統中配小微、恩綺限期離境 陸委會：經主管機關調查認定

據調查，恩綺日前在影片中綁著寫有中國字樣紅色頭帶，在台灣某公園唱歌，稱自己在台灣省「唱響五星紅旗」，表示：「如果信仰有顏色，那一定是紅，愛國愛家是每一位中華子女的責任。」在另一部影片，恩綺選在一排機車道旁，歡唱「讓世界知道我們都是中國人」，妙的是，在她後方等紅燈的機車騎士，則是聽完一臉尷尬。

好笑的是，恩綺發文底下有中國人反酸她「快點當歸」、「把這些愛吃愛國飯的網紅送回來」，更有人激諷：「什麼時候回來，去接妳啊！」

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