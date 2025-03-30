晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

日諧星土下座謝罪！道歉永野芽郁 爭議片段全剪光

江頭2:50在節目上對著永野芽郁吐舌頭，甚至追著她跑，永野芽郁被嚇得花容失色，江頭2:50也因此遭到炎上。（翻攝自X）江頭2:50在節目上對著永野芽郁吐舌頭，甚至追著她跑，永野芽郁被嚇得花容失色，江頭2:50也因此遭到炎上。（翻攝自X）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本諧星江頭2:50日前在TBS全明星感謝祭上，吐舌對永野芽郁表示「做我女人吧」，還對她窮追不捨，讓永野芽郁嚇得花容失色。爭議燒了一整天，江頭2:50拍攝道歉影片，土下座謝罪，並還原事情經過。

相關新聞：日諧星吐舌喊「做我女人」超猥褻！嚇哭永野芽郁遭炎上

江頭2:50從工作人員口中才得知，自己在網路上被炎上。（翻攝自YouTube）江頭2:50從工作人員口中才得知，自己在網路上被炎上。（翻攝自YouTube）

江頭2:50在YouTube頻道上透過工作人員，才得知自己在網路上遭到炎上，他解釋因為節目結束後很晚又很累，早早就上床睡覺。工作人員直接唸各種新聞標題以及留言給江頭2:50，江頭2:50知道事情鬧大了，立刻改變坐姿、下跪向永野芽郁道歉，「如果傷害到妳的話，真的是非常抱歉！」

江頭2:50聽著批評留言，還原事情經過。（翻攝自YouTube）江頭2:50聽著批評留言，還原事情經過。（翻攝自YouTube）

對於網友質疑這是不是set好的？江頭2:50強調絕對不是，「如果有劇本，大家才笑不出來」，他還原事情經過，原本自己也非常興奮，結束之後聽說永野芽郁哭了，且節目工作人員也提醒他別再說了，才發現好像發生什麼事了。江頭2:50的工作人員也稱，一開始以為只是娛樂效果，但看到永野芽郁轉過身擋住淚水，讓他覺得真的對永野芽郁很抱歉。

江頭2:50改變坐姿，土下座向永野芽郁道歉。（翻攝自YouTube）江頭2:50改變坐姿，土下座向永野芽郁道歉。（翻攝自YouTube）

江頭2:50強調這完全不是TBS電視台的錯，全部都是他的錯，更稱自己37年的演藝生涯都在道歉，就是這樣的人，對此感到很抱歉。而串流平台TVer也將爭議片段刪除。不過日本網友反應兩極，有網友希望江頭2:50能夠繼續維持他的風格，但也有人認為應該與時俱進，這種猥褻的搞笑風格已經過時了。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中