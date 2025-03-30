日諧星土下座謝罪！道歉永野芽郁 爭議片段全剪光

江頭2:50在節目上對著永野芽郁吐舌頭，甚至追著她跑，永野芽郁被嚇得花容失色，江頭2:50也因此遭到炎上。（翻攝自X）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本諧星江頭2:50日前在TBS全明星感謝祭上，吐舌對永野芽郁表示「做我女人吧」，還對她窮追不捨，讓永野芽郁嚇得花容失色。爭議燒了一整天，江頭2:50拍攝道歉影片，土下座謝罪，並還原事情經過。

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江頭2:50從工作人員口中才得知，自己在網路上被炎上。（翻攝自YouTube）

江頭2:50在YouTube頻道上透過工作人員，才得知自己在網路上遭到炎上，他解釋因為節目結束後很晚又很累，早早就上床睡覺。工作人員直接唸各種新聞標題以及留言給江頭2:50，江頭2:50知道事情鬧大了，立刻改變坐姿、下跪向永野芽郁道歉，「如果傷害到妳的話，真的是非常抱歉！」

江頭2:50聽著批評留言，還原事情經過。（翻攝自YouTube）

對於網友質疑這是不是set好的？江頭2:50強調絕對不是，「如果有劇本，大家才笑不出來」，他還原事情經過，原本自己也非常興奮，結束之後聽說永野芽郁哭了，且節目工作人員也提醒他別再說了，才發現好像發生什麼事了。江頭2:50的工作人員也稱，一開始以為只是娛樂效果，但看到永野芽郁轉過身擋住淚水，讓他覺得真的對永野芽郁很抱歉。

江頭2:50改變坐姿，土下座向永野芽郁道歉。（翻攝自YouTube）

江頭2:50強調這完全不是TBS電視台的錯，全部都是他的錯，更稱自己37年的演藝生涯都在道歉，就是這樣的人，對此感到很抱歉。而串流平台TVer也將爭議片段刪除。不過日本網友反應兩極，有網友希望江頭2:50能夠繼續維持他的風格，但也有人認為應該與時俱進，這種猥褻的搞笑風格已經過時了。

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