熱血球迷必追！直擊道奇與洋基世紀之戰 大谷翔平、法官賈吉夢幻對決

〔記者許世穎／綜合報導〕Apple TV+ 將推出備受矚目的MLB世界大賽紀錄片三部曲《成王在望》（Fight for Glory: 2024 World Series），帶領觀眾深入回顧2024年MLB世界大賽，捕捉最刺激、最具戲劇性的關鍵時刻，見證洛杉磯道奇與紐約洋基的史詩級對決，重燃棒球史上最經典的世界大賽冠軍之爭。

Apple TV+ 將推出MLB世界大賽紀錄片三部曲《成王在望》，帶領觀眾深入回顧2024年MLB世界大賽。（Apple TV+ 提供）

該紀錄片由擅長紀錄片的艾美獎得主R.J.卡特勒（R.J.Culter）執導，監製陣容強大，包含五屆世界大賽冠軍德瑞克基特（Derek Jeter）、兩位奧斯卡金獎製作人布萊恩葛瑟（Brian Grazer）與朗霍華（Ron Howard）。

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這場對決由一場歷史性的開幕賽拉開序幕，為數十年來最受矚目的世界大賽奠定基礎。然而，第二場賽事便風雲變色，人氣球星大谷翔平（Shohei Ohtani）的傷勢重創道奇隊，而身陷淘汰邊緣的洋基隊則寄望隊長「法官」亞倫賈吉（Aaron Judge）力往狂瀾。當道奇隊即將鎖定勝局時，洋基球星安東尼沃爾皮（Anthony Volpe）的挺身而出，將比賽推向戲劇性的第五戰，洋基隊開始展現昔日的強大實力，然而冠軍歸屬仍有懸念。

導演R.J.卡特勒分享：「我們的目標是打造一部真正具有電影感的作品，在世界大賽這個最具意義的時刻，展現與棒球的戲劇性、情感與美。我們想讓觀眾置身故事核心，體驗到那份緊張、勝利與失落。正如人生， 棒球比賽不到最後一個出局數，永遠不算結束，你將在這部紀錄片中深刻感受到這一切，心跳也會隨著每個轉折而加速。」

紀錄片《成王在望》也捕捉了大谷翔平當時傷勢重創道奇隊的經歷。（Apple TV+ 提供）

監製朗霍華則表示：「作為一位終生棒球迷，我認為每場 MLB 比賽都充滿戲劇性，但當道奇與洋基在世界大賽中對決，加上導演 R.J.卡特勒的全方位記錄，深入涵蓋這兩支強大隊伍之間的每個層面，我知道將誕生一部世界級的紀錄片。」

德瑞克基特也補充道：「《成王在望》以前所未有的方式帶領球迷進入比賽，捕捉這場對決的激情、犧牲與決定的時刻，作為曾經親身經歷這些場面的球員，我很榮幸能夠參與其中，讓觀眾前所未有地深入了解成為世界大賽冠軍所需的真正努力。」

無輪是新手球迷或是死忠狂粉，《成王在望》將帶領觀眾沈浸在2024世界大賽的難忘旅程。以各個里程碑、關鍵時刻和引人入勝的故事交織而成，並透過明星球員、教練、球迷與記者的獨家訪問和最接近現場的視角，呈現各球隊爭奪冠軍的歷程。

紀錄片中也將獨家訪問多位超級球星，包含道奇隊重砲手弗萊迪弗里曼（Freddie Freeman）、強打穆奇貝茲（Mookie Betts）與洋基隊隊長「法官」亞倫賈吉（Aaron Judge）。從板凳區至更衣室，全面直擊比賽的緊張氛圍，並呈現在激烈對抗中最難得、最毫無保留的一面。《成王在望》將於3月28日獨家登陸Apple TV+，見證棒球史上的傳奇時刻。

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