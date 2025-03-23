「楊士琪紀念獎」得主出爐！《由島至島》廖克發逆境創新獲獎

〔記者鍾志均／台北報導〕馬來西亞出身的導演廖克發，以紀錄片《由島至島》奪下台北電影獎最佳紀錄片、百萬首獎、金馬獎最佳紀錄片，今（23）再傳捷報，榮登楊士琪紀念獎委員會第12屆得主，讓他開心說：「很高興又難以置信能得此殊榮。」

楊士琪紀念獎主委林文淇（右）送交得獎通知給今年得主廖克發。（楊士琪紀念獎委員會提供）

大會公開本次獲獎理由，為廖克發的多部電影都在與歷史對話，思辨受害者與加害者所處環境與心理層次。以多元創意手法，紮實田調及豐富多面向的史料，勇敢、誠實的追索歷史真相，充分彰顯楊士琪紀念獎逆境創新的精神。

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楊士琪紀念獎委員會新任主委林文淇日前遞送得獎通知給廖克發時，表示「他處理歷史、國族、身份認同與人性議題糾結的鉅作《由島至島》，都彰顯出我們所懷念的楊士琪能在逆境中堅持理想，開創新局的浪漫騎士精神！」

廖克發出生於馬來西亞，曾於新加坡擔任小學老師五年，懷著電影夢來台學電影，於台灣藝術大學電影學系畢業後，一路從事紀錄片、劇情片、短片創作，獲獎無數。

《由島至島》重新檢視台灣、馬來西亞、日本在二戰期間被隱蔽的歷史。（沖繩環太電影節提供）

格局宏大的《由島至島》重新檢視台灣、馬來西亞、日本在二戰期間被隱蔽的歷史，尤其是台灣隱晦不談的台籍日本兵在日本侵略馬來半島時扮演的角色，影片跨域溝通不同的國家、種族，彌平彼此對歷史認知的落差。

此外，楊士琪紀念獎將於3月28日下午1點30分於國家影視聽中心舉行的第五屆傑出影視聽工作者聯合頒獎典禮中正式頒發，由王童導演設計重量級獎座，將由楊士琪紀念獎委員暨新任台北電影節主席廖慶松導演擔任頒獎人。

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